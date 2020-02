"Ellos ponen el listón de la intensidad muy arriba"

M. L. S.

Saulo Hernández explicó que era sencillo prever el controvertido desarrollo del partido contra Ponferrada porque "así es como Ponferrada juega y ha ganado todo lo que ha ganado. No es que hoy se hayan puesto más las pilas en defensa o que hayan sido más agresivos que de costumbre. Ellos ponen el listón de intensidad, de faltas y de dureza ahí arriba, y el equipo contrario es el que tiene que decidir si se pone a la altura de ese listón. Llevan a cabo la famosa táctica de Aíto García Reneses de que si hago cincuenta faltas me van a pitar veinte pero si hago cien, no me van a pitar el doble y a lo mejor me compensa. En todo caso, lo dije en la previa y se lo he dicho al entrenador en persona, me parece que el trabajo que está haciendo Ponferrada es espectacular porque a mi lo que me gusta del baloncesto es cuando un equipo gana, no sólo por la calidad invididual de sus jugadores, sino porque curran como el que más. Vaya mi felicitación para ellos porque, aunque hoy hayan perdido aquí, si no me equivoco, tienen todos los basket averages muy favorables y creo que entrarán con justicia en el grupo de arriba".

El entrenador del Innova Chef asegura que esta victoria significa, de cara a la moral, que por primera vez en la temporada, el equipo ha sumado tres victorias seguidas; "que somos capaces de parar al equipo que más en forma estaba de todos los de la LEB Plata; que seguimos sin perder en casa desde el 6 de octubre que jugamos contra Burgos, y que nos hemos ganado dos bolas de partido porque, si no me equivoco, ganando a Navarra o Morón, estaremos en el grupo de ascenso".

El técnico zamorano reconoció que hasta los dos minutos finales en los que el objetivo era ya el basketaverage particular, el Ponferrada "estuvo luchando por el partido y es verdad que ese basketaverage era un poco más simbólico que real porque, tal y como está la Liga, Ponferrada y nosotros no nos jugaremos la clasificación solos, sino con más equipos, con lo que ya contarían las victorias particulares. Era más una cuestión de honor".