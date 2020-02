Victoria del Zamora CF ante la Cultural Leonesa B sin sorpresas

Sin sorpresas en el Ruta de la Plata. El Zamora CF lograba este sábado un nuevo triunfo (4-1), en este caso ante la Cultural Leonesa B, en un encuentro que supuso el debut de Mapisa bajo los palos que no tuvo trabajo.

Además, también fue protagonista Rubiato, que tras un fuerte golpe tuvo que ser trasladado al hospital.

El partido se puso muy rápido de cara, quizá incluso más pronto de lo que se podía esperar. Era el minuto 2 cuando Dani Hernández, actuando en esta ocasión de media punta, era derribado en el área y el mismo "7" ponía el 1-0 en el marcador desde los once metros. El encuentro ya estaba encaminado pero los rojiblancos no estaban dispuestos a dejarse sorprender. De forma continua los locales sumaban metros y encaraban al meta visitante Diego, mientras que el debutante Mapisa apenas tenía trabajo bajo los palos. En la mente de muchos estaba el 7-0 logrado la pasada temporada ante este rival y ocasiones no estaban faltando, pero no se materializaban hasta que, de nuevo, el capitán ampliaba distancias con un buen disparo, tras un fallo defensivo de los leoneses.

El Júpiter no estaba apareciendo en ataque y dejaba hacer a unos anfitriones que apenas estaban recibiendo resistencia. Una y otra vez los de Movilla iniciaban jugada y pisaban área contraria mientras que el rival parecía esperar una buena contra con la que reavivar un encuentro sin demasiada historia. Se llegaba a la recta final del primer tiempo con el mismo guion, un Zamora absolutamente superior que buscaba el tercero, en jugada y balón parado.

Hasta la defensa se sumó al ataque y Coque tuvo la opción de coronarse, pero el meta estuvo acertado en esta ocasión. Se llegó al descanso con un Zamora que se estaba gustando sobre el césped y al que el único "pero" que se le podía poner era el no haber convertido sus numerosas oportunidades. El susto, instantes antes del asueto, lo dio Rubiato que tuvo que ser retirado en camilla y entre aplausos tras una fuerte choque con un rival. El delantero fue trasladado al Virgen de la Concha para un reconocimiento médico más exhaustivo.

Con la entrada de Valentín se reinició el encuentro en el Ruta de la Plata, y la tónica fue la misma. Dominio absoluto del Zamora ante un Júpiter entregado. La única diferencia es que en esta segunda parte las ocasiones no estaban llegando y el encuentro se tornaba más tedioso, hasta que en el 69 Valentín desatascaba a los suyos y ampliaba distancias en la primera de los locales.

Nada varió en los últimos compases, y el juego fue menos vistoso, al menos para el espectador. La Cultural B marcó el gol del honor en la primera y única llegada que tuv, y Carlos Ramos puso la guinda, también de penalti.

Al final, un 4-1 y a pensar en la visita a la Gimnástica Segoviana de este miércoles.



FICHA TÉCNICA

Zamora CF: Mapisa, Parra, Asiel, Piña, Coque, Juanan, Vallejo, Guille, Garban, Dani Hernández y Rubiato.

Cambios: Rubiato (Valentín, min.46); Dani Hernández (Carlos Ramos, min. 59); Asiel (Rasines, min. 74)

Leonesa B: Diego R., Abel, Sebas, Jairo, Alex, Javi, Amadou, Willy, Moha, Christian y Álvarez.

Cambios: Sebas (Seijo, min. 70); Christian (Marcos, min. 80); Willy (Tito, min. 86)

Goles: 1-0 min. 2 Dani Hernández; 2-0 min. 26 Dani Hernández; 3-0 min. 69 Valentín; 3-1 min. 89 Tito; 4-1, min. 92 Carlos Ramos

Árbitro: Frey Domínguez. Amarilla para Guille Perero, Coque y Rasines.

Incidencias: Partido disputado en el Ruta de la Plata.