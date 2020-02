Una cita con cambios obligados

Mapisa o Moha. Esa es la principal incógnita con la que el Zamora CF afronta una nueva jornada de Liga regular. Por primera vez esta temporada Jon Villanueva no defenderá la portería rojiblanca por un esguince de tobillo del que se recupera desde el pasado lunes, y el cuerpo técnico tendrá que decidir entre el debut en el primer equipo del juvenil Moha o el estreno del último fichaje, Mapisa. David Movilla no quiso dar a conocer su decisión y será esta tarde, poco antes del encuentro, cuando se conozca quien ocupa la portería local ante el Júpiter Leonés. En cuanto al resto de demarcaciones, habrá movimientos o rotaciones como es habitual, aunque el entrenador indicó que no vendrán motivados por el hecho de jugar el miércoles ante la Segoviana (partido aplazado). De hecho, excepto Perrini, el vasco tiene a todos sus jugadores disponibles que buscarán aumentar el récord del equipo que puede sumar su vigésima primera victoria consecutiva. Para ello deberán superar a un equipo del que Movilla destacó por encima de todo sus virtudes individuales, que serán las que tratarán de minimizar esta tarde. Los leoneses son décimo segundos en la tabla con 25 puntos acumulados y siete victorias, cuatro de ellas lejos de su feudo. Entre los nombres propios destaca sobre el resto Aarón Piñán, con una decena de goles, y que sobre el papel es uno de los principales peligros.

Mientras, en la plantilla rojiblanca mantienen la motivación al cien por cien. El objetivo sigue siendo mantener la misma línea de trabajo y el alto nivel de juego, algo sustentando por la gran competencia interna que hay en el vestuario.

Con estas premisas desde las 18.30 horas el balón comenzará a rodar en una tarde que se completará con el Virgen del Camino-Burgos Promesas, Numancia B- Becerril, Mirandés B-Real Burgos y Santa Marta-Salamanca B.