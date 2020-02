El Amigos del Duero se ve las caras con una de sus "bestias negras"

Con la resaca aún de su última victoria, el Amigos del Duero Caja Rural juega hoy en Ponferrada a las 15.45 horas ante el CD Femenino Ponferradina en lo que es el primero de dos partidos muy importantes y complicados fuera de casa de manera consecutiva.

Si hay un equipo que en las dos últimas temporadas le haya complicado la vida a las de Nacho Merino ese es La Ponferradina. De hecho, el pasado curso el Amigos del Duero no pudo vencerlas en ninguno de los dos choques y es la única escuadra que ha conseguido llevarse la victoria de la Ciudad Deportiva esta temporada. A partir de esa segunda jornada liguera las amarillas no han cedido ni un punto, ni actuando como local ni como visitante, y las bercianas no han estado a la altura de lo que de ellas se esperaba en el presente campeonato.

Actualmente el cuadro leones es séptimo clasificado con seis encuentros ganados y seis perdidos.

La visita al feudo ponferradino es siempre complicada y las zamoranas lo saben, motivo por el que las del Caja Rural huyen de favoritismos y viajan con la intención de traerse los tres puntos en disputa a base de trabajo y concentración desde el minuto uno para no verse sorprendidas.

El Caja Rural va poco a poco cogiendo el punto de juego que tenía antes del mes de parón navideño y quiere dar otro paso en su mejoría futbolística este sábado para certificarlo el próximo fin de semana en casa del segundo clasificado, el Lince de Laguna de Duero.

Para este encuentro el Nacho Merino tiene las bajas de Anastasia y de Sara.