Sin nada que perder

"Aunque sea una frase típica, es una realidad. No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar en Salamanca", comentaba ayer Ángel Fernández, técnico de un Quesos El Pastor que visita esta tarde (20.30 horas) la casa del líder de la Liga Femenina Endesa, Perfumerías Avenida. Y es que, pese a la evidente complejidad del envite, nadie en el club naranja renuncia a pelear por un triunfo sorpresa que podría valer su peso en oro.

"Vamos a probar cosas, a rodarnos y a pelear... un poco de todo", confesó el técnico naranja horas antes de una contienda en la que el objetivo de las zamoranas será "competir al máximo nivel". Y es que, cumplir con ese objetivo, es el punto fundamental para tener opciones de alcanzar lo que parece un sueño: ganar en la pista de Würzburg.

"Perfumerías Avenida es un equipazo y está a buen nivel. Hace un mes o mes y medio atravesó por un momento dubitativo pero, ahora, es un trasatlántico", comentó sobre su rival Fernández, consciente de que las salmantinas parten con toda la ventaja del mundo en este partido. "Para ganar a un equipo de las características de Avenida, con un roster largo y jugadoras de mucho nivel, hace falta que estemos bien nosotras y que ellas se despisten", añadió, relatando las posibles claves que podrían dar lugar a una victoria de Quesos El Pastor en Salamanca. "Tenemos que tener un acierto superior al que estamos realizando, defender bien en el uno contra uno a todas sus jugadoras y saber romper toda defensa que nos hagan". Apartado, este último, que parece el más complejo pues, según detalló Fernández, "Avenida cuenta con un físico tan superior como para defender a toda la pista y hacer dos contra uno llegando a todo".

Si Quesos El Pastor maneja a la perfección todos estos factores que están en su mano, pondrá rumbo al éxito. Sin embargo, para alcanzar ese destino, debe contar con algo de ayuda de su rival. "Quizá, jugando en Europa 24 horas antes y con las ventanas FIBA tan cerca... nunca se sabe lo que puede suceder", argumentó el técnico de las zamoranas, consciente de la diferencia entre ambas formaciones.

La fórmula para el triunfo parece pues bastante compleja pero no imposible. De hecho, ya en la primera vuelta las naranja hicieron sufrir a sus vecinas hasta el último cuarto. "Tenemos en cuenta ese partido, principalmente por el espíritu competitivo y de sacrificio que se tuvo en el Ángel Nieto. Tenemos que efectuar un planteamiento similar, adaptándonos a los cambios en el roster del rival, y luego ya se verá. Lo principal es ir con esa mentalidad, ir a competir y disfrutar del partido haciendo las cosas bien para salir de allí con buenas sensaciones. Después, se puede soñar",explicó un Ángel Fernández que sabrá hoy si cuenta o no con Felixova. "Dependerá de ella, es una jugadora muy profesional, trabajadora y honesta. Sé que cuando ella se encuentre en condiciones de ayudarnos en pista y lo crea conveniente, me lo dirá", apuntó el entrenador, subrayando: "La semana pasada empezó a trabajar con oposición, la semana pasada no se vio para dar relevos pero todo lo que pueda sumar en pista será positivo".