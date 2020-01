Felixova, lista para reaparecer

"No he hablado con el entrenador todavía de ello pero me gustaría probar", afirmaba ayer María Felixova, nombre propio en las horas previas del choque ante el líder en el Quesos El Pastor. La pívot, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en diciembre, se ha recuperado en tiempo récord de sus molestias y podría reaparecer en Salamanca siempre que Ángel Fernández lo estime oportuno.

La jugadora es optimista y, según afirmó, se enteró después de navidad que no tenia que operarse por lo que desde entonces, se empleó "a fondo" en mi rehabilitación hasta incorporarse "al trabajo con el grupo en las dos últimas semanas". Un duro proceso que podría culminar ante Avenida, un rival que según apuntó Felixova cuenta con "pívots más atléticas que duras" y eso podría ayudarla a la hora de volver a tener sensaciones en competición y disputar sus primeros minutos después de la lesión.