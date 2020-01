El Innova Chef recibe el sábado al equipo más en forma de la Liga

El Innova Chef está en capilla para recibir el sábado (19.30 horas) al equipo más en forma del Grupo Oeste de la LEB Plata, el Ciudad de Ponferrada, que actualmente es cuarto pero que llegará al Ángel Nieto envuelto en una gran racha de resultados. Así lo destacaron tanto el entrenador como Anthony Libroia, quien alabó el gran papel que está rubricando el equipo y, sobre todo, el juego colectivo de los bercianos, que es su mayor arma. Así, atravesando su mejor momento de la temporada, Libroia también recordó que ahora mismo el CB Zamora depende de sí mismo para entrar en el grupo que luchará por ascender en la segunda fase del campeonato y "no nos tenemos que preocupar de nadie". En este sentido, el jugador aseguró que están atravesando un bien momento y "si ganamos, no tenemos que mirar otros resultados".

Así también lo comentó el entrenador quien insistió en que se han ganado el privilegio de "depender de nosotros". No obstante, Saulo Hernández recordó que en estas tres jornadas que restan de la primera fase de la Liga puede pasar de todo. "Podía pasar que ganemos dos de tres y quedarnos fuera o ganar uno y estar dentro", comentó el técnico de los zamoranos. Al igual que Libroia, Saulo Hernández alabó el trabajo realizado por su próximo rival que calificó de "fantástico". "El equipo en la primera parte no estaba a nivel de la competición pero en los últimos 11 partidos, son líderes", indicó el entrenador que destacó su juego "bonito de ver". "Son agresivos, defienden en todo el campo, corren, no especulan, van a tanteos altos€ es una delicia para los entrenadores. La fuerza de Ponferrada reside en el equipo".

Así, el reto para el Innova Chef será mantener un gran nivel y ser consistentes durante los cuarenta minutos para tratar de derrotar al equipo más en forma. Respecto a la situación propia, Saulo admitió que "estamos en el mejor momento de la temporada, pero queda para llegar a nuestro tope como equipo".