Villar defiende la inocencia de Blatter y Platini

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, defendió en declaraciones a EFE la inocencia de los anteriores responsables de la FIFA y la UEFA, Joseph Blatter y Michel Platini, respectivamente, y opinó que la reclamación económica que les hace la federación internacional "no es correcta".

"A Blatter y Platini les sancionó la comisión Ética de la FIFA, no los tribunales de Estados Unidos por un pago que FIFA hizo a Platini. No me parece correcta la reclamación por parte de la FIFA de la cantidad de 1,8 millones de euros en los tribunales suizos porque hubo esa relación de servicios entre FIFA y Platini y era conocida por el fútbol", dijo en una entrevista con la Agencia EFE.

Villar, que presidió la RFEF entre 1988 y 2017 y fue vicepresidente tanto de la FIFA como de la UEFA, se refirió así a la demanda que la FIFA presentó el pasado diciembre ante la justicia suiza por la que reclama a su antiguo presidente, José Blatter, y al exvicepresidente Michel Platini la cantidad de 2 millones de francos suizos, por trabajos hechos entre 1999 y 2002 cuando era asesor, al entender que no tenía base contractual y que fueron "indebidamente pagados al segundo en febrero de 2011".

"Al presidente Blatter y a Platini les defendí en su inocencia cuando yo era presidente de la RFEF y vicepresidente de FIFA y de la UEFA. Y con el tiempo que pasa les defiendo más todavía y aunque solo sea un ex en el fútbol. Las sentencias de los casos confirman mi posición y en la jurisdicción de Estados Unidos no han sido acusados de nada", añadió. Villar recordó que la sanción que la comisión de Ética de la FIFA les impuso "está cumplida por Platini y archivado el procedimiento penal en Suiza", y que en el caso de Blatter falta que cumpla parte de la sanción.

"Fueron dos grandes presidentes, hicieron muchas y buenas cosas que mejoraron el fútbol en Europa y en el mundo", apuntó Villar.

para quien "el mal llamado caso FIFA no tuvo nada que ver" con esta organización.

En su opinión "la FIFA tiene muchísima credibilidad". Aquello fue un totum revolutum informativo. Las personas detenidas por orden de la justicia de EEUU tenían doble representación, eran dirigentes de una confederación o federación y tenían representación en FIFA a igual o diferente nivel".

"Dichas personas actuaron o participaron en negocios en los que no tenía participación la FIFA. La FIFA no era parte del negocio. Se la nombró mucho porque las detenciones se produjeron en Suiza dos días antes del congreso de elección del presidente", señaló en alusión a las detenciones producidas a finales de mayo de 2015, en la víspera de la reelección de Joseph Blatter que provocaron su dimisión del cargo que ocupaba desde 1998. EFE.

27-01-2020, 06:54:00

