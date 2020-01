Movilla: "Hemos tenido paciencia y tranquilidad"

El técnico del Zamora estaba más que satisfecho por el triunfo conseguido por su equipo y recordaba que "ha sido una victoria muy trabajada. El Real Burgos es un equipo que siempre compite bien. Ya nos puso problemas en el choque de ida en el Ruta de la Plata".

David Movilla analizaba el encuentro y consideraba que el triunfo de los suyos había sido mas que justo: "Hemos tenido ocasiones para adelantarnos bastante antes, como los dos palos que tuvimos en la primera mitad y varias acciones más. Y en la segunda mitad, más de lo mismo, en las acciones de Zotes o Valentín. El portero del Real Burgos ha estado tremendo". Unas ocasiones falladas que no gustaban al técnico rojiblanco porque "cuando no matas el partido, cuando no metes pronto, y van pasando los minutos corres el riesgo de perder la calma, pero el Zamora no lo ha hecho. Hemos tenido mucha paciencia y tranquilidad".

Aseguraba David Movilla que "me esperaba un partido como este a pesar de que sabía que el Real Burgos tenía tres bajas importantes. Ellos se meten en bloque bajo y está muy bien trabajado a nivel táctico, compite muy bien. Si no metes las que tienes mi miedo era que en la segunda mitad nos llegara la ansiedad. Pero mantuvimos bien la calma y después de un buen número de ocasiones llegó el gol de Dani. Lo mejor es que nosotros hemos hecho dos goles y el rival no nos ha hecho ocasiones. Defensivamente hemos estado muy equilibrados".

Analizando a su equipo, Movilla explicaba que "no creo que este equipo se vaya a dejar llevar por la relajación. Es un equipo que aprieta, vuela en las transiciones, es muy intenso... Sabemos que algún día llegarán los malos resultados, no es normal ganar 20 partidos seguidos, pero no será porque nos dejemos llevar, sino por méritos del rival".

Por su parte, el entrenador del real Burgos, a pesar d ela derrota, hacía una lectura positiva de la actitud mostrada por los suyos.