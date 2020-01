El último tuit de Bryant felicitando a James

El alero de Los Ángeles Lakers, LeBron James, quien la noche del sábado logró otra marca histórica en su carrera profesional tras superar al exescolta Kobe Bryant (33.643 puntos) como tercer máximo encestador de todos los tiempos de la NBA, recibió la primera felicitación por parte de la antigua estrella del equipo angelino. "Continuar llevando al baloncesto cada vez más alto con la figura de KingJames", escribió Bryant en su red social Twitter. "Respeto mucho a mi hermano (hash) 33644".





Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ?? #33644