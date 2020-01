El Innova Chef se da un festín

Absoluta paliza del Innova Chef a un Círculo Gijón Baloncesto que jugó su peor partido de la temporada. Los asturianos estuvieron desdibujados durante todo el partido y estuvieron lastrados por las infinitas pérdidas de balón. Con estos ingredientes los zamoranos finiquitaron el encuentro en el segundo cuarto y se divirtieron a costa de los asturianos. Este triunfo da alas a los de Saulo Hernández que ganan enteros para meterse en el grupo de arriba y luchar por el ascenso en la segunda fase de la Liga.

Ya desde el inicio se vio que el Círculo Gijón Baloncesto estaba algo descentrado. Este contrapunto con la habitual concentración zamorana ya avisaba de lo que estaba por llegar. Pero ni el más avispado podría haber imaginado un guion tan sonrojante para los locales. El Innova Chef encontró en varias ocasiones su máxima ventaja a lo largo del primer cuarto, donde Okonkwo sobresalió frente al resto de la plantilla y dejó un gran mate a dos manos continuando un rebote ofensivo. Dos triples consecutivos de Gregorio Adón volvieron a meter en el partido al Círculo Gijón Baloncesto (19-22) pero al carrusel de lanzamientos lejanos se apuntó Zamar venciendo a la bocina del final de cuarto (19-25).

Los del CB Zamora siguieron aumentando su renta en la primera posesión del segundo cuarto. Javi Beltrán, con canastas consecutivas, consiguió castigar las pérdidas asturianas. El Innova Chef supuso a +12 tras una elegante bandeja de Canda. Los locales no estaban teniendo un gran acierto pero conseguían recolectar algunos rebotes ofensivos que, en condiciones normales, hubieran servido para comenzar a recortar distancias. Solamente desde los tiros libres estaba haciendo algo de daño (21-33). Los de Saulo Hernández iban tan sobrados que hasta completaron un alley-oop con el gigante Okonkwo (21-35). El conjunto asturiano estaba siendo una fábrica de pérdidas. No acaba ningún ataque y por un robo que conseguía la buena defensa de Libroia se imponía. Robert Swift, desde los tiros libres, consiguió cortar, aunque fuera un poco, la tremenda hemorragia ocasionada por la ofensiva zamorana (23-39). Ukawuba insufló algo de vida a los asturianos con seis puntos seguidos pero los zamoranos siguieron dominando, pista y en el marcador (29-43).

El Innova Chef no estaba dispuesto a ceder y quedó patente rápido. Libroia encadenó dos triples consecutivos (33-50) y luego Canda se unió también desde el perímetro para poner la veintena de puntos (33-53). El partido quedó bien rápido visto para sentencia y todavía quedaba un último cuarto que se iba a presentar intrascendente a no ser que algún jugador asturiano se pusiera el traje de superhéroe. Y visto lo visto no iba a ocurrir.

Con un prometedor 43-65 en el marcador el Círculo Gijón Baloncesto bajó los brazos sin remedio. Todo eran unas catastróficas desdichas para los locales, que no solamente perdían una gran cantidad de balones; si no que además no conseguían completar un 4 vs 2 en transición. Por su parte, el Innova Chef se vino arriba y ya intentaba alley-oops imposibles y mates con oposición (45-69). El partido se convirtió en un corre calles que no beneficiaba a ninguno de los dos equipos pero, evidentemente, eso al Innova Chef le importaba poco. Tenía tanta ventaja que ya se podía acabar el mundo que seguirían ganado. Al final, el Innova Chef se llevó el encuentro por 58-82.

La próxima semana el equipo recibe a un rival directo como es el Ciudad de Ponferrada, dirigido por un viejo conocido, David Barrio.