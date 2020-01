Con ganas de más

Cada semana, cada jornada, el Zamora CF tiene la oportunidad de seguir ampliando su leyenda, esa que le ha llevado a acumular números de absoluto récord y es que 19 victorias consecutivas en Liga no es algo fácil de conseguir. Estas cifras han llamado la atención incluso fuera de nuestras fronteras, pero en el equipo rojiblanco no se conforman y buscan más. Así lo tratarán de hacer esta tarde en casa del Real Burgos, rival al que se enfrentarán a partir de las cinco de la tarde y que, tal y como recordó el entrenador de los zamoranos, les puso las cosas difíciles en el partido de ida (2-0) puesto que hasta el minuto 60 no consiguieron abrir el partido. Para este encuentro, en el que no se podrá contar con Perrini, Escudero y Vallejo, Movilla buscará el "mejor once" para desenvolverse ante un rival que, aunque lucha por ampliar distancia con el descenso que ahora mismo tiene a cuatro puntos, puede aprovechar el factor cancha y sentirse más cómodo que los zamoranos. Entre los burgaleses destaca Alberto Castro, pichichi del equipo con 11 dianas y al que deberán de atar en corto para evitar sorpresas. Además, los del Duero esperan un rival herido que quiere salir de la mala racha que atraviesa y es que suma 7 derrotas consecutivas.

Frente a esto, el Zamora CF tendrá como objetivo mantener su identidad y mostrarse como un líder sólido que se adapta a todas las circunstancias. Así lo trabajan semana a semana y es el reto que quieren mantener hasta el final del campeonato, momento en que el que llegará lo verdaderamente importante: el play-off.

Hasta entonces, el equipo quiere seguir creciendo y hoy tratará de hacerlo ante su rival burgalés.

Habrá que esperar, además, hasta poco antes del inicio del encuentro para saber su los últimos jugadores en llegar (Mapisa y David Ordoñez) están incluidos o no en la convocatoria que para esta jornada elabore David Movilla. Además, la tarde de ayer dejó, como resultado destacado, la derrota del Burgos Promesas (1-2), que pasa a ser tercero con 13 puntos que los zamoranos.