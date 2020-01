Setién: "Lo que hemos visto hoy a ninguno nos gusta"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, señaló tras su primera derrota como entrenador del Barcelona al caer por 2-0 en Mestalla, que ni a los jugadores ni al cuerpo técnico les gusta lo que han hecho en el encuentro de este sábado. "Hay algunas cosas que todavía no interpretan bien o no las explicamos bien. Lo que hemos visto hoy a ninguno nos gusta. El Valencia nos ha cerrado bien y posicionalmente hay cosas que debemos corregir. Nos han impedido profundizar, hemos dado muchos pases sin profundidad. Hay cosas para analizar y tratar de corregirlas", señaló.

"En la primera parte no hemos estado bien, lo mejor ha sido que nos hemos ido con un empate a cero. En la segunda hemos mejorado algo, hemos podido meternos en el partido en algunas acciones pero no es suficiente para nosotros", agregó.

El técnico reconoció que defensivamente no estuvo bien su equipo y que es algo que deben trabajar. "Hay una parte importante del trabajo que estamos haciendo que es estar bien colocados y hacer buenas vigilancias, pero también el Valencia es un gran equipo que nos ha salido de la presión muy bien y con espacios son jugadores peligrosos que te hacen daño", argumentó.

Sobre el mercado de invierno, Setién apuntó que es un tema del que prefiere no hablar y sobre el interés de su club en fichar a Rodrigo y las ofertas que puede haberle presentado al Valencia señaló: "De Rodrigo lo único que he hablado es que es un grandísimo futbolista y que prefería que no estuviera en el campo porque siempre hace daño. De los demás seguro que todo el mundo tiene algo que decir o algún marrón que ocultar", concluyó.