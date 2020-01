Rubiato: "Me dan igual los goles, importa el colectivo"

Borja Rubiato aseguró ayer en rueda de prensa que el Zamora CF, pese a su impecable trayectoria liguera, no se siente imbatible. Todo lo contrario. Y, por ello, el cuadro rojiblanco acude con "los cinco sentidos" al duelo frente al Real Burgos. Un choque en el que este delantero tratará de ayudar a su equipo con goles pero con la idea clara de que lo que importa es ganar. Y es que, el ariete, tiene claro que lo importante es "el colectivo" y sus metas.

"No, no nos sentimos imbatibles. Nos sentimos igual que cuando empezamos la liga. Con buena aceptación ante el trabajo, ante los posibles momentos duros que puedan venir y disfrutando del día a día", destacó ayer Rubiato, añadiendo que el equipo está "saboreando lo que le está llegando pero, también, con la cabeza en su sitio para afrontar lo más importante que es el tramo final de la temporada". Un desenlace que el rojiblanco presume mucho más complejo que las jornadas disputadas hasta hoy: "Esa segunda vuelta en la que es mucho más difícil ganar cada partido y todos los rivales, sobre todo los de la parte baja de la tabla, se dejan la vida por sumar cada punto".

Precisamente, ese incremento de la dificultad por la importancia de los puntos puede hacer del Real Burgos un rival peligroso. Una realidad que Rubiato no se molestó en ocultar ayer al afirmar que "Ahora ya los objetivos de cada equipo están mucho más marcados. Obviamente, nadie quiere descender y creo que el Real Burgos, ya lo demostró aquí con un partido que se nos hizo muy largo, será un duro rival a batir". Además, el ariete confesó que ve mucho más difícil este choque que el da la vuelta pues "en su campo" los burgaleses son aun más sólidos y rocosos. "En cuanto a medidas y dimensiones, se nos va a hacer más complicado", explicó, para aseverar después que por eso el Zamora CF lleva " toda la semana trabajando duro y con los cinco sentidos puestos en el partido".

En cuanto a su momento personal en el Zamora CF, Borja Rubiato aseguró que evalúa su rendimiento y aportación más allá de los cuatro goles que acumula. Y que piensa más allá de las dianas o los minutos. Cifras que le traen sin cuidado siempre que el colectivo alcance sus metas. "Quizá, con 19 años, me hubiera importado más y diría que tendría que trabajar más o estaría ansioso por marcar. Sin embargo, como ya me va quedando menos para retirarme, creo que le doy valor a otras cosas mucho más importantes como es el colectivo. Creo que los objetivos del colectivo que se consigan a final de temporada serán más beneficiosos para mi que los goles", explicó sin entrar a hablar de los rumores que hablaban de su marcha, para añadir: "Me da igual, sinceramente, si meto cuatro, seis u ocho. Me gustaría ayudar con el máximo número de goles posibles pero, en el fondo, no me importa si marca Sergio, Valentín o Jon, yo lo que quiero es que en junio alcancemos el objetivo que nos hemos marcado".