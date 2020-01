Al borde del precipicio

A falta de nueve jornadas para que finalice la Liga, la situación para el Quesos El Pastor es verdaderamente agónica ya que se encuentra a tres victorias de los puestos de salvación. En la pasada jornada, el equipo naranja no solo sumaba su décimo cuarta derrota que le mantiene en el penúltimo puesto de la clasificación con tres victorias, tan sólo superado por Bembibre que ha sumado dos triunfos, sino que además los rivales que luchan también por la permanencia ganaron y se han distanciado todavía más. Mann Filter y Campus Promete vencieron en sus respectivos encuentros y dejan tan sólo a IDK Gipuzkoa y AlQazeres a tres victorias del Zamarat.

El calendario de la segunda vuelta es mejor que el de la primera para el Quesos El Pastor aunque, tras el partido contra Campus Promete de este fin de semana, llegará la visita a Wurzburg que se ha establecido para el viernes 31 de enero debido a la ventana FIBA en la que se jugarán los preolímpicos, del 6 al 9 de febrero, a los que han sido convocados muchas jugadoras de ambos equipos que no regresarán hasta el día 10.

El calendario para el Quesos El Pastor continuará el 15 de febrero con la no menos complicada visita al Angel Nieto del Gernika, y siete días más tarde está previsto el encuentro contra AlQazeres que puede resultar definitivo para la permanencia o no del conjunto naranja. Todo lo que sea perder en Cáceres supondría certificar prácticamente el descenso.

Otro encuentro de obligado cumplimiento para el Quesos El Pastor será el que se jugará en Zamora el 29 de febrero contra Mann Filter, y tras el parón de la Copa de la Reina, habrá que viajar a Tenerife para jugar contra un Clarinos que parece flaquear tras perder en Cáceres el pasado fin de semana, acumulando cuatro partidos sin ganar.

Otro encuentro trascendental será la visita del Bembibre en la que no cabe la posibilidad de sacar algo que no sea la victoria y más teniendo en cuenta que las dos últimas jornadas de liga serán complicadísimas contra dos rivales que estarán ya preparando el play off por el título como son Cadí, en La Seu, y Valencia, en el Angel Nieto.

Hoy por hoy, el rival que parece menos complicado de alcanzar es un AlQazeres que visitará esta misma jornada a Bembibre y a continuación jugará contra Cadí La Seu, Valencia, Zamarat, Girona, Ensino, Araski, Campus Promete y Perfumerías Avenida. No es pues nada sencillo el calendario para el equipo extremeño.

Por su parte, IDK Gipuzkoa no debería tener problemas para sumar las victorias que necesite para salvarse -podría valerle con una o dos- aunque tendrá que jugar contra Ensino, en Lugo en esta jornada, Tenerife, Araski, Bembibre, Campus Promete, Cadí La Seu y Perfumerías Avenida. El equipo donostiarra tiene una gran plantilla que debería permitirle salvarse sin problemas.

Pero Quesos El Pastor no solo tendrá que superar a sus rivales, sino solucionar también los problemas que se le plantean en la plantilla con la lesión de Iva Brkic que tendrá que estar varias jornadas de baja. Esta circunstancia deja al equipo con una única base natural, Laura Cornelius, y obligará a Marta Montoliú a ocupar este puesto durante muchos minutos. No se descarta, dadas las circunstancias, que el equipo recupere a la danesa Anna Seilund a la que se dio de baja hace unos días, pero continúa entrenándose a las órdenes de Angel Fernández Juliá y Marcos Santos.

Además, al evolución de la lesión de rodilla que sufrió María Felixova es muy satisfactoria y la pívot eslovaca ya entrena a un alto nivel con el resto del equipo, por lo que podría producirse también su regreso a la plantilla.