Sara García cumple su sueño

Sara García entró ayer en el escogido palmarés de las grandes deportistas zamoranas al conseguir terminar las doce etapas del Rally Dakar sin asistencias, algo que ninguna mujer europea había logrado antes y que ella alcanzó en la que era su segunda comparecencia en la carrera por el desierto más dura del calendario mundial. Sara García mantuvo una gran regularidad durante todas las durísimas jornadas de la prueba, supo conservar la mecánica de su Yamaha aportanto todos sus conocimientos técnicos y su propia titulación académica de Ingeniería Mecánica, y encontró en su compañero Javi Vega, que fue su sombra durante las interminables doce jornadas por el desiertoSaudí ,vírgen hasta este año para la caravana del Dakar, el apoyo imprescindible para llegar al final en su reto.

García ha sido un eslavón más en el envidiable palmarés que ha atesorado el motor zamorano a lo largo de la historia del Dakar, sucediendo al inolvidable Miguel Prieto que llegó a ser segundo en 1999 como primer piloto español en subir al podio y a completar hasta 20 participaciones, o a otros locos del motor que lo intentaron también como Víctor Alijas en 2003,la edición del Norte de Africa,sin olvidar, cómo no, a su propio padre que ejerció demecánico en varias ediciones. Sara prolonga este historial al terminar ayer en el puesto 86º de las 96 motos que lograron terminar el Dakar y de las 158 que iniciaron lacarrera; en el 22º de las 27 motocicletas que completaron el recorrido sin asistencias y, porsupuesto, en la primera y única mujer en esta modalidad.

Además también subió al podio la zamorana como quinta mujer en motos tan sólo superada por su compatriota Laia Sanz (18ª); por la holandesa Mirjam Pol(41ª) y porlas sudafricanas Kristean Landman (55ª) y Taye Perry (77ª).

La última etapa disputada ayer fue recortada en su recorrido a unos 167 kilómetros desde los 429 previstos por los problemas para pasar por una zona del recorrido,y Sara García los recorrió en un tiempo de 2 horas y 17 minutos, a tan solo 49 minutos del vencedor, el chileno Cornejo, en el puesto 84º, escoltada porJavi Vega. Este rotundo éxito de Sara García se sustentó en su enorme regularidad durante las doce etapas en las que alcanzó elpuesto 84º como mejorresultado en la última jornada y no bajó del 114 en que terminó el segundo día.

La zamorana no pudo ocultar su emoción en sus primeras declaraciones: "Lo imposible solo cuesta un poco más. ¡Reto conseguido! Finalizado en categoría Original (sin asistencia). No tengo palabras, sólo lágrimas de alegría esto me hará recordar siempre que todo esfuerzo tiene su recompensa y que serán directamente proporcionales. Gracias por el brutal apoyo estas semanas", dijo lamotociclista zamorana.

Sara García añadió al finalizar que "hemos acabado la última etapa y todavía no me lo creo.Tenemos la medalla de "finisher" y estoy supercontenta". Respecto a la ultima etapa de ayer, reconocióque "ha sidodurito, conunpoco de navegación y terreno duro con un poco de arena. Hemosido muy tranquilos para acabar. Tengo muchísima alegría y ya lo iré digiriendo durante los próximos días porque aún estoy un poco en una nube".