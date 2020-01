Revancha en Vitoria

En la plantilla del Araski militan las ex del Zamarat, Laura Quevedo, Tamara Seda y Natalie Van den Adel.

En la plantilla del Araski militan las ex del Zamarat, Laura Quevedo, Tamara Seda y Natalie Van den Adel. Araski

El Quesos El Pastor buscará esta tarde (18.30 horas) en Vitoria cobrarse la revancha de la derrota que el Araski le endosó en la prórroga del partido de la primera vuelta (63-65) cuando el equipo estaba todavía a las órdenes de Fran García. Ahora con Angel Fernández Juliá, las cosas han cambiado bastante tanto en uno como en el otro rival, pero especialmente en el equipo naranja que no solo afronta el nuevo encuentro con distinto entrenador, sino también con los importantes cambios en la plantilla tras la llegada de Iva Brkic y de Aisha Mohamed. Las premuras para el Zamarat cada vez son mayores y ya no se trata de asegurar las victorias de los partidos en casa sino que ahora el equipo zamorano necesita sumar también fuera.

La cancha del Araski -quinto clasificado- es muy complicada como lo demuestra el que tan sólo haya perdido en casa ante Valencia, Girona y Gernika, y en esta segunda vuelta el equipo vitoriano afrontará seis partidos como local.

RPK Araski llega a la cita tras plantar cara al Valencia. El juego mostrado en la Fonteta fue muy bueno durante los cuarenta minutos, poniendo contra las cuerdas a todo un Valencia Basket, el tercer clasificado que ayer mismo anunció la contratación de la base catalana Rosó Buch, mientras la ex del Zamarat Marina Lizarazu se incorporaba al Cadí La Seu.

Semana complicada la que ha tenido el equipo vasco, según informó el club ayer, y es que los virus y diversas lesiones de las jugadoras han marcado los entrenamientos colectivos. "Aun así, el objetivo no es otro que lograr la que sería la undécima victoria, superando así el registro de las últimas dos temporadas".

El entrenador del Quesos El Pastor se ha mostrado preocupado porque "no terminamos de cerrar los partidos. Pero mi equipo es muy inteligente, sabe en la situación en la que está, y vuelvo a insistir lo que ya comenté desde que llegué: es un muy buen grupo, superhonrado, es consciente de lo que le sucede y nadie le debe decir en la situación en que se encuentra porque ninguna de las jugadoras se está dejando llevar o bajando los brazos. Las voy a defender mientras esté aquí en Zamora. Luego lo podrán hacer mejor o peor, pero todos los errores son perdonables mientras haya buena actitud. No he visto en ningún momento a nadie que esté de brazos caídos".

Araski va a ser muy duro según Angel Fernández ya que posee un "muy buen bloque de jugadoras, aparte del juego interior con Tamara Seda, o de la dirección de María Asurmendi, tiene un grupo de nacionales de muy buen nivel. Es un equipo que lleva unos años con un juego muy equilibrado'. Pese a todo, el técnico valenciano asegura que "el partido es ganable como todos, lo que espero es que el Zamarat de el "cien por cien", que sea el que jugó contra IDK o Girona y dé el máximo nivel".

El partido de esta tarde va a ser "totalmente distinto al de Ensino. Araski se puede comparar al Ensino, sobre todo por el estilo de juego: defiende con intensidad, corre el contraataque, tiene jugadoras en el puesto de 1 que anotan y saben dirigir y nutren a las jugadoras interiores, vamos a tener que saber parar todo ese juego", dijo el entrenador del Zamarat.

Myy bien, las que han llegado, es muy buena profesional, Aisha llegó muy tarde, entrenó uan tarde sin descansar y viernes, muy cansado pero ahora va a más, entrenando bien y ya esperamos que vaya entrando en la rotación.

Iva no vamos a cambiar e estilo de juego pero sí mejorarlo, tema que me preocupó fueron las pérdidas de balón, e intentar corregir los errores que hubo, ellas son conscientes no hace falta que nadie venga a recordárselos, porque es un grupo de profesionales, estaría fuera de lugar.

Resultado de la 1ª vuelta: Quesos El Pastor 63 – 65 Rpk Araski