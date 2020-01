Sergio García ve el Zamora-Burgos Promesas como un partido de play-off

Con la mente puesta en la Liga regular tras la eliminación en Copa del Rey (0-1 ante el Mallorca), el Zamora CF lleva desde el martes preparando su encuentro ante el Burgos Promesas, un partido "importante" a juicio de Sergio García en el que se verán las caras primero y segundo clasificado, aunque con diez puntos de diferencia en la tabla y un partido menos de los rojiblancos.



El delantero del Zamora CF admitió en rueda de prensa que, olvidada la Copa "una competición en la que teníamos puesta muchas ilusiones", el de este fin de semana será un buen duelo para ver y medir ciertos aspectos de la realidad que atraviesa y es que puede ser "lo más parecido a un hipotético play-off" que es el gran objetivo de esta temporada.

El rojiblanco aseguró que este domingo en el Ruta (17.30 horas) recibirán a "un gran equipo", de hecho, el único que les ha "robado puntos" en el campeonato casero, por lo que será un compromiso digno de fase de ascenso, también por la forma de jugar de los burgaleses. Este hecho es un aliciente para los zamoranos y un momento para probarse, además de un ensayo para evitar sorpresas negativas en el mes de mayo. "Es un equipo intenso con el balón que se ha reforzado con jugadores como Julio Rodao o Caramelo", indicó Sergio quien también avisó que los burgaleses llegarán al Ruta "extramotivados para ser el primer equipo que nos gane en casa durante la Liga".

A juicio del goleador zamorano, que lleva ya nueve dianas en su casillero y se ha ganado un sitio en el once titular, el equipo debe seguir con la misma línea que hasta ahora "partido a partido". Sobre este hecho aseguró que en el vestuario no están pendientes de récords que, aunque están bien para el global del equipo, no son la prioridad para la plantilla.

A título personal, y después de un inicio de competición en la que no tuvo tantos minutos de juego, Sergio García admitió estar en un buen momento y sentirse cómodo, algo que se refleja y que le convierte en uno de los más destacados cada jornada. No obstante, sí quiso dejar claro que "lo mejor está por llegar" y es que confía en poder seguir dando más de él mismo y continuar progresando hasta llegar al colofón; el ascenso a Segunda División B.