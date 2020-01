Zamora entra en la quiniela

A Unionistas le ha tocado "El Gordo" en el sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey, y Zamora se podría adjudicar la "pedrea". El equipo charro se jugará estar en la próxima ronda del torneo de K.O. con el Real Madrid y, aunque la intención del club es disputarlo en su casa, en Las Pistas del Helmántico, donde ha conseguido todos sus logros en su corta historia, la Federación Española tendrá que dar el visto bueno, tanto por la iluminación como por seguridad, y no está confirmado que les vayan a dar el pase.

Así, la posibilidad de abrir el Ruta de la Plata para este encuentro, aunque ínfima, está sobre la mesa y desde el Ayuntamiento de Zamora estarían dispuestos a cederlo, siempre y cuando no suponga un gasto añadido para las arcas. La posibilidad de que el Unionistas-Real Madrid se dispute en la capital del Duero es pequeña, eso es cierto, pero en estos casos, postularse siempre puede beneficiar a la hora de tener previsto un plan b.

Lo que es una evidencia es que este encuentro supondrá un auténtico "taquillazo" para Unionistas y las 3.900 localidades actuales de Las Pistas son insuficientes comparado con lo que podrían recaudar por lo que desde la directiva de esta entidad salmantina se prevé instalar gradas supletorias, además de añadir luces que permitan que el encuentro pueda ser televisado. Con todo, el objetivo del club y de todos los aficionados de Unionistas es poner todo lo que sea necesario para que este compromiso no salga de su feudo, y es que la opción de jugar en el Helmántico se ve aún más complicada por la nula relación con el Salamanca que es quien juega ahí sus partidos. No obstante, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, admitió que es el "lugar más idóneo" para jugar este encuentro ya que "este partido es un tema de ciudad". La enemistad entre los dos clubes hace imposible, por ahora, que el partido entre Unionistas y Real Madrid se juegue en el Helmántico, aunque, según reconoció el alcalde de Salamanca, ya ha iniciado "contactos con los dos equipos para que se juegue en el lugar con mayor aforo". "En nuestra mente está el estadio Helmántico, por comodidad y por aforo. Hoy (por ayer) he hecho un primer sondeo con los dos clubes y por lo menos no han mostrado ningún rechazo. Hay que llegar a un acuerdo como sea", agregó. Para García Carbayo es el "escenario ideal", algo que "piensa todo el mundo" y ha añadido que "si otros no lo entienden así es en algo en que desde el Ayuntamiento de Salamanca no se puede entrar".

En los próximos días se tomará una decisión y se conocerá el escenario de uno de los platos fuertes que ha dejado el sorteo, aunque no ha sido el único. La Cultural y Deportiva Leonesa se enfrentará al Atlético de Madrid, otro de los "bombones", mientras que el Barcelona visitará al Ibiza y el Valencia, el otro conjunto participante en la Supercopa de Yeda (Arabia Saudí) y defensor del título copero, se enfrentará a la UD Logroñés.