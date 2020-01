Un paso atrás en el camino

El Quesos El Pastor dio ayer un nuevo paso atrás en su camino hacia la salvación al perder ante un rival que terminó superándole en los últimos cinco minutos tras un partido muy igualado y con alternativas en el marcador en el que el Ensino Lugo impuso su gran potencial en el juego interior.

No defraudó a la espectativas el encuentro de ayer en el que el Quesos El Pastor se enfrentaba por tercera vez esta campaña al Ensino al que superó claramente en pretemporada aunque las gallegas se resarcieron en el encuentro de la primera vuelta. Ayer el equilibrio fue el gran protagonista durante una primera parte en el que se sucedieron las alternativas en el marcador y en la que la afición naranja pudo ver el debut de las dos últimas incorporaciones del Quesos El Pastor, Iva Brkic que se adaptó perfectamente a la dinámica del equipo, mientras Aisha Mohamed estuvo algo desorientada tan sólo unas horas después de llegar a Zamora y tal vez un poco baja de forma.

En el Ensino llegaron ayer a Zamora muchas caras conocidas para el aficionado zamorano, especialmente las cuatro ex jugadoras del Zamarat: la norteamericana Shereesha Richards un tanto diluída en el grupo de grandes jugadoras interiores de que dispone el Ensino; Sandra Stanacev que es la indiscutible directora del juego lucense y que protagonizó un magnífico duelo con Brkic; Ainhoa López que no dispone de muchos minutos de juego; y Laura Aliaga que sigue a lo suyo, anotando todos los triples que intenta en buena situación de tiro.

El encuentro estuvo muy animado en los primeros 20 minutos. Ensino mantuvo ligeras ventajas en el marcador en el primer cuarto hasta que Brkic entró en la cancha y el equipo se hizo fuerte con un 19-13, que se convertía en 21-15 al final del primer periodo en el que ya se planteó la cerrada lucha dentro de la zona de nuestra Quinn Dornstauder frente a las Brittany Miller, Nyinfa, Richards o Bea Sánchez, todo un plantel de lujo en el juego interior gallego. La canadiense salía victoriosa casi siempre, paliando la escasa aportación que recibía del tiro exterior del Quesos El Pastor.

El equipo naranja acusó el enorme esfuerzo que le exigía su rival y flojeó un poco antes del descanso, momento en el que los triples de Laura Aliaga permitieron volver a tomar la iniciativa al Ensino para llegar al entreacto con 32-38 en el marcador y todo por decidir.

Ensino apretó mucho en defensa tras el descanso y el Quesos El Pastor, jugando con dos bases, se acercó a 37-38 tras un triple de Jespersen, pero el equipo gallego, posteando constantemente muy cerca del aro, volvió a adquirir una importante ventaja de 37-45 que obligó a Angel Fernández a gastar un tiempo muerto para recordar a sus jugadoras que tienen como compañera a una de las máximas anotadoras de la liga, Brittany McPhee, que no les falló y en dos acciones suyas, las tornas se cambiaban y era Carlos Cantero el que tenía que parar ahora el partido con 41-45.

Ensino se mantenía muy fuerte y tuvo que salir Amy Okonkwo para anotar un 2+1 que mantenía vivo al Zamarat con 44-47. Pero las cosas volvieron a complicarse para el Quesos El Pastor y su rival llegaba a distanciarse a 46-53.

Ensino había impuesto su poderío en el interior ante una Dornstauder que ya no tenía la frescura del primer tiempo. Pero las zamoranas no se venían abajo y seguían luchando como han hecho durante toda la temporada. El duelo entre Stanacev y Brkic seguía en tablas, pero no llegaba la aportación de los triples naranjas. El tercer cuarto se cerraba con 49-53 y las espadas en alto.

Stanacev abrió el cuarto definitivo con una canasta y respondió el Quesos El Pastor perdiendo el balón en la acción siguiente. Saltaron todas las alarmas porque Odwyer acertaba dos tiros libres y el marcador se iba a 49-57. Con diez puntos de desventaja, el Zamarat pareció renacer con un triple de Laura Cornelius pero Bea Sánchez respondía con otra canasta de tres puntos. Siguió el recital artillero con otro triple de Cornelius pero Stanacev no perdonó con dos tiros libres. Quedaban seis minutos de juego y un triple de Montoliu volvió a meter al Zamarat en el partido acercándose a "solo" seis puntos. Ahora sí había aportación exterior, pero Ensino se mantenía muy sólido y no terminaba de permitir una reacción zamorana. Además un triple de Bea Sánchez terminaba de despejar todas las dudas con 61-74 y tres minutos por delante en los que el Quesos El Pastor no bajó la intensidad pero ya no pudo recuperar el enorme terreno perdido.