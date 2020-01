Nueva final en casa para un reforzado Quesos El Pastor

Quesos El Pastor, penúltimo clasificado de la Liga Femenina Endesa, afronta esta tarde uno de los encuentros más importantes de la temporada. Un choque en el que se medirá a Durán Maquinaria Ensino con el Ángel Nieto como testigo, buscando que tanto la presión que pueda ejercer su incondicional afición como las nuevas energías de los fichajes invernales le lleven al triunfo. Una victoria que se antoja vital para su futuro.

"Del partido de la semana pasada ni me acuerdo porque jugamos como nunca y perdimos como siempre. Ahora mismo, de nada sirve jugar bonito si no se gana y cada encuentro en el Ángel Nieto es una final que hay que ganar", declaró el técnico Ángel Fernández antes de la contienda. Y es que, si bien Quesos El Pastor ofreció muy buena cara ante Girona hace menos de siete días, de poco sirve cuando no tiene reflejo en la tabla y los rivales por la permanencia sacan tajada de sus envites. Una situación que no se dio la pasada semana pero que deben evitar las naranjas a toda costa en este nuevo capítulo de liga en el que hay partidos entre varios de sus rivales directos. Para ello, la fórmula es simple, ganar a Durán Maquinaria Ensino y esperar acontecimientos.

Dentro de ese plan, únicamente una parte depende de Quesos El Pastor: ganar su partido. Un objetivo que las chicas del Zamarat ansían alcanzar pese a que enfrente esté "un muy buen equipo que acude a Zamora sin ninguna presión" pese a perder sus dos últimos encuentros. Una plantilla que comanda la exnaranja Stanacev y que cuenta con otras dos jugadoras con pasado a las orillas del Duero como Laura Aliaga y Shereesha Richards. Tres jugadoras importantes a las que acompañan dos grandes anotadoras como Miller y Nyingifa.

Ante el potencial adversario, Ángel Fernández parece tener clara la estrategia a seguir en pista. "Tendremos que usar nuestras armas. No concibo un baloncesto sin ritmo e intensidad y, defensivamente, creo que hemos dado un paso en ese sentido. Con esa buena defensa, si somos un equipo duro tanto física como mentalmente, tendremos opciones", explicó el técnico, apostillando: "No voy a engañar a nadie, hablando vulgarmente, tenemos que repartir... como panes".

Para conseguir esa intensidad y agresividad en pista, el técnico zamorano cuenta ahora con dos nuevas jugadoras. Dos refuerzos invernales la base croata Iva Brkic y la pívot nigeriana Aisha Mohammed que han llevado al CD Zamarat a desprenderse de Anna Seilund para ganar "en rotación y energía". "Queríamos darle un punto más de rotación y de energía al equipo. Iva es una jugadora excelente y nos ayudará mucho, mientras que Aisha nos dará fuerza una referencia más en la pintura", comentó Fernández, consciente de la necesidad de más efectivos por parte naranja para "poder mantener el ritmo de juego y la intensidad" tanto durante los cuarenta minutos de partido como en los entrenamientos, donde trabajar era complicado.

Los nuevos bríos que aporten tanto Brkic como Aisha serán determinantes pero, desde el CD Zamarat, aspiran a que hoy puedan contar con el aliento más importante de todos, el de sus seguidores. Una afición que debe hacer del Ángel Nieto una olla a presión en la que los minutos decisivos sean un infierno para el equipo adversario y no pueda contestar al cinco local. Apoyo que el CD Zamarat ha intentado reunir mediante diversas iniciativas antes del determinante choque ante Durán Maquinaria Ensino.

Si Quesos El Pastor se aplica con el desempeño deseado por Fernández y es acompañado por su público en el Ángel Nieto, las naranjas verán notablemente aumentadas sus opciones de triunfo ante la formación gallega. Unas posibilidades que el técnico del plantel zamorano supeditó al manejo por parte naranja de tres apartados a lo largo del partido. "Tenemos que ser capaces de parar su juego interior. Sobretodo en poste medio, donde son peligrosas. También debemos evitar que su juego de ataque nos dirija, dando un paso más a la hora de presionar el balón y todas las líneas de pase. Y, por último, tenemos que correr con sentido, realizando transiciones rápidas para aprovechar que nuestras jugadoras son más veloces y elegantes", desgranó Fernández convencido de que, si esto se cumple, Quesos El Pastor "puede ganar a Ensino y a cualquiera".