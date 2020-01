ENTRENAMIENTO ??????? ????|

El equipo, como es habitual antes de un encuentro, realiza la última sesión de entrenamiento para preparar el partido frente al @RCD_Mallorca #VamosMiZamora #ZamoraEnCopa pic.twitter.com/XQ0HbkuSqf — Zamora CF (@ZCFoficial) January 11, 2020

Si aún no tienes entradas, las puedes adquirir en las taquillas del estadio. El precio se mantiene invariable respecto a la anterior ronda ante el Sporting de Gijón que Zamora solventó con un dos a uno . Las entradas más caras para los no socios son las 35 euros en Tribuna, 30 en Preferencia y 25 en los fondos. Para los socios, los precios son de 25, 20 y 15 respectivamente. Los niños pagan 5 euros (no socios) y 3 euros (socios).La eliminatoria comenzará a las 12.00 horas del mediodía en el estadio municipal Ruta de la Plata.El Zamora CF recibe este mediodía al RCD Mallorca, de Primera División, con el gran objetivo de superar la eliminatoria y alargar el sueño copero. Puedes leer la previa completa 'En busca del partido perfecto', aquí. Los jugadores de David Movilla realiza un "entrenamiento de activación" entre la helada de primera hora de la mañana después de pasar la noche concentrados en un hotel de la capital.Como te explicamos en esta noticia , la plantilla rojiblanca ha seguido un estricto programa para superar a un equipo de élite como el Mallorca.¡Buenos días! Sigue con nosotros la última hora del partido entre el Zamora CF - RCD Mallorca.