En busca del partido perfecto

Llega el momento de la verdad. Después de días de charlas, informes y preparación, el balón echará a rodar en el Ruta de la Plata con un único objetivo para el Zamora CF: poner todo lo que está en su mano para superar la eliminatoria de Copa del Rey ante el RCD Mallorca. Todos en el club del Duero saben que no será tarea fácil y así lo han manifestado durante toda la semana, aunque también son conscientes de que en esta competición todo es posible, más aún a partido único. En la entidad rojiblanca han puesto todo lo que está en su mano y a ilusión por alargar este sueño nadie les va a vencer, tal y como repiten desde la plantilla. En el cuerpo técnico guardan calma y han preparado este enfrentamiento de forma "habitual", aunque en el ambiente y, sobre todo desde el exterior, se respire algo especial, distinto, que solo ofrece la Copa

David Movilla ya avanzó que este tipo de encuentros hay que jugarlos "con el corazón", pero, aun así, las charlas tácticas y los informes no han faltado para superar a un Primera División que no se va a guardar nada, tal y como se demostró ayer con una convocatoria plagada de titulares, entre ellos Kubo, máximo reclamo. Para este encuentro en el Zamora tienen todos sus efectivos disponibles, salvo el sancionado Juanan, aunque, una vez más, será una incógnita el once inicial y la convocatoria definitiva de un técnico que volvió a pedir ayuda a la afición para que el Ruta "vuelva a rugir".

El entrenador rival también habló ayer de la situación de su equipo y de cómo afrontan este encuentro con la delicada situación que atraviesan en Liga. "Si viene bien, mal o regular, la realidad es que ahora toca la Copa y en eso nos debemos de centrar e intentar pasar otra eliminatoria". Moreno también reconoció que han preparado este encuentro como uno de Liga y es que han tenido toda una semana por delante, algo que hace prever que saldrá con todo. "Es totalmente diferente a lo que estamos habituados, la Copa suele ser entre semana y nos condiciona el trabajo habitual por la acumulación de volumen de trabajo, y todo es un poco diferente. Lo hemos preparado como cualquier otro partido de Liga, intentando cuidar todos los detalles, estudiando todos los aspectos del rival y lo que nos podemos encontrar. Hemos tenido tiempo para prepararlo".

Con todo, Vicente Moreno quiere que el Real Mallorca salte al partido contra el Zamora CF con la misma ilusión que su rival: "Tenemos que tener las mismas ganas que ellos, el premio es el mismo: pasar a la siguiente eliminatoria. Si no tenemos esas ganas nos puede pasar factura".

El técnico también elogió a los rojiblancos y su dinámica, que cuenta por victorias, excepto un empate, los partidos de esta temporada: "Haremos el mejor once posible, si no conoces al rival te pueden sorprender esos números, al margen de la categoría, hacen muchas cosas bien, con buenos jugadores y su entrenador haciendo las cosas muy bien". "Tienen a un equipo y a un entrenador que podría estar en una categoría superior", recalcó.

Con estas premisas, hoy el Zamora tratará de volver a ser un "matagigantes" y seguir con vida en una temporada que solo está generando alegrías, y es que es un partido en el que hay poco que perder, y mucho que ganar.