Carlos Ramos: "A ilusión y ganas no nos van a superar"

Con la ilusión y las ganas por bandera. Así está viviendo el Zamora CF una semana especial que puede coronar este sábado en el encuentro de Copa del Rey ante el Mallorca (12.00 horas en el Ruta de la Plata). Carlos Ramos tiene experiencia en este torneo del "KO" y es que han sido varias las temporadas (y con diferentes equipos) las que ha participado en una competición que siempre llega con un extra de motivación. El zamorano participó con el Atlético de Madrid a las órdenes de Simeone, Burgos, Guijuelo y Pontevedra y ahora vuelve a hacerlo con el equipo de su ciudad con el que no renuncia a repetir la gesta realizada ante el Sporting de Gijón (2-1) aunque en este caso sea ante un Primera División como es el equipo mallorquín que llega tras haber superado a El Álamo.

El rojiblanco tiene claro que las bazas con las que cuentan para este partido son la ilusión y las ganas, y con eso tratarán de contrarrestar la calidad y ritmo superior que se le presume al Mallorca y con el que les diferencian hasta tres categorías, un hecho que sobre el terreno de juego se tiene que notar. "Contra el Sporting nos funcionó. Sabes que son superiores, pero hay cosas que no se negocian y en un partido único en casa puede pasar de todo", indicó el zamorano que tiene todas las papeletas para estar en el once inicial, por calidad y por la sanción de Juanan que no podrá jugar.

Además, también indicó que ante los asturianos sí notaron en aliento de la afición congregada y espera que en esta ocasión, al ser un Primera, haya aún más seguidores que les apoyen desde las gradas. Lo cierto es que desde el club por ahora no han dado datos oficiales y es que las entradas se pueden adquirir tanto por Internet como presencialmente.

A pesar de ser una semana diferente, en la plantilla y cuerpo técnico están trabajando de forma habitual con el mismo nivel de entrenamientos, vídeos, informes... aunque Ramos sí admitió que "se nota que es especial, más por lo que viene de fuera que internamente", aunque todos, con sus más y sus menos, saben que pasar de ronda permitiría volver a medirse a un Primera División y con posibilidades que sea uno de los "grandes" del fútbol español puesto que ya entrar equipos que se encuentran jugando la Supercopa: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia. Por eso lucharán con todas sus armas.