Una primera vuelta casi perfecta

El Zamora CF consiguió en La Arboleda un nuevo triunfo ante un Almazán voluntarioso y peleón que ofreció una buena imagen pero que, una vez mas, adoleció de pegada y tuvo muchos problemas para concretar el último pase y tirar entre los tres palos. Solo en la segunda mitad, con el 0-2 ya en el luminoso, y en jugadas a balón parado, lograron poner algo de emoción los locales al encuentro. El Zamora, por su parte, conseguía convertir en gol sus dos primeras llegadas al área contraria mientras que en la segunda mitad generó mas peligro, pero no estuvo acertado. Así, los rojiblancos cierran una primera vuelta del campeoanto prácticamente perfecta en la que solo se han dejado dos puntos en el camino (58 sumados de 60 puestos en juego), lo que supone uno de los mejores guarismos del fútbol nacional y europeo, y es que son cifras dignas de alabar.

Llegaba el Zamora a Almazán con las ideas muy claras y en busca de un adelantado regalo de Reyes. Su fútbol no daba muestras de que el parón navideño hubiese pasado factura a su juego ni a la forma física de sus jugadores. El líder salió a por todas, dispuesto a cerrar las vías de penetración de su rival y buscando el contragolpe para intentar sorprender al rival. Buscaban las bandas los zamoranos para aprovechar la velocidad de sus hombres y no tardó en encontrar resultados. Así, en el minuto 10, en la primera ocasión que tuvieron, los zamoranos conseguían adelantarse en el marcador con un balón al segundo palo que remataba Vallejo al fondo de las mallas.

El gol no cambió la dinámica del encuentro. El Almazán lo intentaba con todo, pero apenas conseguía abrir huecos en la bien plantada zaga zamorana. Los locales jugaban con mucha intensidad y movían bien el esférico, pero les faltaba el último pase y apenas conseguían disparar dentro del área. Y mientras, el Zamora seguía a la suya, aunque tampoco generaba demasiadas ocasiones. La diferencia era que los rojiblancos se mostraron mucho mas efectivos y en su segunda llegada clara al área contraria, en el minuto 21, conseguían el 0-2. La jugada, parecida a la anterior, la remataba esta vez de cabeza Valentín, cruzando el balón al palo contrario, lejos del alcance del portero.

Insistía el Zamora, que en el minuto 24 tuvo otra buena oportunidad en una jugada prácticamente igual a la del segundo gol, aunque esta vez Anto conseguía sacar el balón en la misma línea de gol. En el minuto 36 llegaba la primera ocasión para el Almazán, y la única de esta primera mitad, en un lanzamiento de falta de Edipo desde fuera del área que detenía sin excesivos problemas el meta zamoranos Jon Villanueva. En el minuto 42 pudo llegar el tercero de los zamoranos en un remate de Dani Hernando que acabó estrellándose en el larguero.

Ya en la segunda mitad la dinámica del encuentro cambió. Con dos goles de ventaja en el luminoso los visitantes defendían con uñas y dientes y optaban por asumir cada vez menos riesgos en busca de la puerta contraria. Aún así, no renunciaba el Zamora al contragolpe y así dispuso incluso de mas ocasiones que en la primera mitad, aunque en esta ocasión faltó el acierto que si tuvieron los de Diego Movilla durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Mientras, el Almazán tuvo casi toda la posesión del balón e intentó buscar por todos los medios la manera de superar a la bien plantada zaga visitante, pero el Zamora no mostró fisuras atrás y los locales tan solo consiguieron inquietar en jugadas a balón parado que no acabaron entrando.

Así las cosas, el primero que pudo golpear fue de nuevo el equipo zamorano en un rápido contragolpe culminado por Dani Hernández con un remate dentro del área. Pero tras deshacerse de la defensa local, el jugador del Zamora acabó marrando el disparo y envió directamente fuera. Tampoco Valentín conseguía enviar la pelota entre los tres palos en el minuto 59 y el Zamora no conseguía cerrar el partido.

Cierto es que los de Movilla no sufrían, pero buscaban el tercero ante un Almazán que pudo recortar diferencias en un lanzamiento de falta al borde del área que Edsipo enviaba demasiado alto. La replica visitante la ponía de nuevo Dani Hernández, aunque en esta ocasión era el meta local el que evitaba el tanto. También el local Dani probó suerte en el 83 con otro lanzamiento de falta que se iba directamente fuera.

Ya en los últimos minutos del encuentro el Almazán se lanzó a la desesperada en busca del gol, pero lo único que consiguió es que el Zamora llegase con más claridad sobre la meta de Alberto, pero los delanteros zamoranos no estaban acertados en esta segunda mitad y el marcador ya no se movió.

Con este 0-2 y tres puntos más al casillero, se acaba una magnífica primera vuelta. Ahora toca ponerse en modo "Copa del Rey" y es que el próximo sábado llega todo un Primera División como es el Mallorca y el Zamora quiere alargar su ilusión.