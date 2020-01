"Quiero volver a disfrutar de la Segunda B en el club de mi ciudad"

El Zamora CF deja atrás un año 2019 bastante agridulce en el que, a pesar de haber recuperado parte de una afición perdida e ilusión con un renovado proyecto que sigue camino de la Sociedad Anónima Deportiva, no se consiguió el objetivo del ascenso a Segunda División B. Tras el varapalo que supuso fallar en las eliminatorias frente al Haro y Alcobendas el equipo no tuvo más remedio que recomponerse, manteniendo a parte de la plantilla con David Movilla al frente del banquillo pero también incluyendo caras nuevas en un vestuario que sabe bien lo que hay en juego.

Comienza un nuevo año y los retos se repiten, y es que todo lleva a una misma meta: la Segunda División B. Así lo admitió el capitán rojiblanco quien no sorprendió al recalcar que el gran objetivo y deseo de este 2020 es dar el salto de categoría, puesto que cualquier cosa que no sea llegar a Segunda B sería un fracaso. Hilando fino, para Dani Hernández el escenario ideal sería hacerlo en la primera eliminatoria y con la vuelta en el Ruta de la Plata el 30 de mayo, día de su cumpleaños y es que él mismo admiten que no puede imaginarse un mejor regalo. "Lo que más deseo es volver a disfrutar de la Segunda B en el club de mi ciudad", un hito por el que luchan en la entidad del Duero pero que también anhelan los aficionados, muchos de los cuales están volviendo a disfrutar de "deporte rey" en la capital tras años muy complicados en los que se hablaba más de economía que de fútbol.

En el camino a ese objetivo, el Zamora está rubricando récords cada semana como es el de sumar ya 17 victorias consecutivas en Liga regular (además de la lograda ya en Copa del Rey), un hecho que le permite ser líder del Grupo VIII con una ventaja de 11 puntos sobre el segundo, además de liderar muchos de los rankings del fútbol nacional.

El capitán tiene claro que estos buenos números no se van a transformar en relajación entre los integrantes del equipo, sino que "nos da confianza que no es lo mismo que estar confiados". "Tenemos seguridad en nosotros mismos y con el trabajo que estamos realizando vamos a llegar al final de temporada mejor que el año pasado", auguró el futbolista que hizo las veces de portavoz de una plantilla que afirma está muy centrada en el trabajo semanal, preparando cada encuentro como si fueran verdaderas finales.

Dani Hernández también habló de lo que supone estar vivos en una competición tan ilusionante como la Copa del Rey que traerá a Zamora el sábado 11 de enero a un Primera División como es el Mallorca. "Sabemos que es muy difícil porque no hay que olvidar la diferencia de categorías, pero estoy convencido de que guerra vamos a dar, y luego se verá. Otro deseo para este 2020 sería pasar esta eliminatoria y que pueda venir al Ruta uno de los 'grandes' del fútbol español", señaló Hernández, consciente de que en la siguiente ronda ya entran los equipos que juegan la Supercopa, teniendo claro que los más deseados son Real Madrid y Barcelona.

La llegada de un nuevo año también propicia echar la vista hacia atrás y analizar lo acontecido durante los últimos meses, y en el Zamora CF todo lo que sea mirar al pasado lleva al fallido play-off. El capitán admite que en Haro se falló y utilizó la palabra "impotencia" para explicar lo sucedido sobre el terreno de juego. "Era un querer y no poder, nos vimos superados", confesó, sabedor de que todo eso debe servir para aprender de los errores y, sobre todo, para no repetirlos en el próximo mes de mayo. Este curso, a juicio de Dani, cuentan con una plantilla más completa que la anterior con la que está seguro de que conseguirán su propósito. "El año pasado era un equipazo, pero, por ejemplo, acabamos sin lateral derecho. Creo que este año es un equipo más completo", y con él (salvo cambios puntuales que puedan producirse en los próximos meses) deben regresar a la categoría de bronce del fútbol español.