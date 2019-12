"Todo el mundo tiene que aportar mensajes positivos"

Manuel López-Sueiras

El entrenador del Quesos El Pastor, Ángel Fernández Juliá, ha lanzado un llamamiento a todos los estamentos del CD Zamarat para que hagan frente común en la segunda vuelta de la Liga que comienza este sábado para lograr la permanencia por novena temporada consecutiva en la máxima categoría del baloncesto español. Fernández Juliá asegura que, con el trabajo de todos, la permanencia será posible en una segunda vuelta que se presenta con un calendario mucho más propicio que el de la primera, un calendario que comienza este sábado en el Ángel Nieto con el partido contra el IDK Gipuzkoa, rival contra el que el Quesos El Pastor consiguió su primera victoria en el "Open day".

El técnico valenciano asegura que "me he llevado una grata sorpresa con las jugadoras porque, a pesar de que cuando yo llego arrastraban un balance de 7-1, nunca han dejado de creer, sabían que podían cumplir el objetivo y lo siguen pensando y por eso, todo ha sido más fácil. Sí es verdad que me hubiera gustado haber logrado una victoria más desde que yo llegué, tal vez en el partido contra el Ciudad de los Adelantados, pero conseguimos ganar en Bembibre y ahora toca limpiar la mente y empezar la segunda vuelta a tope este sábado ya en casa contra Gipuzkoa y siendo todo el mundo muy positivo".

El entrenador del Quesos El Pastor está convencido de que sus jugadoras creen que pueden ganar más partidos: "Desde que yo llegué, siempre lo han creído. Había algunas jugadoras que había que recuperarlas un poco por su estado anímico y también en el plano técnico-táctico y creo que vamos por el buen camino" y el "coach" valenciano puntualiza respecto al trabajo de su antecesor en el banquillo naranja que "era muy correcto, lo que pasa es que hubo partidos que se perdieron en los últimos momentos, pero el trabajo que se había realizado antes era muy correcto e incluso yo he intentado darle continuidad e intentar que se vaya mejorando".

De cara a la segunda vuelta, Ángel Fernández pide que "la afición nos apoye, sobre todo, en los partidos de casa que van a ser muy importantes; y que la junta directiva, que sé que hace un gran esfuerzo para mantener al equipo en la máxima categoría del baloncesto femenino español, cierre filas y también envíe mensajes positivos" y para el cuerpo técnico y jugadoras, el mensaje "tiene que ser siempre en el plano positivo porque cuando las cosas en lo deportivo no van como queremos, todo el mundo tiene que aportar en plan positivo".

Ángel Fernández no niega que el equipo necesita refuerzos para alcanzar su objetivo "pero no cambios", puntualiza. "Tienen que continuar las jugadoras que están, no se debe cortar a nadie porque es un grupo muy unido y partiendo de ahí, quizás haga falta una o dos jugadoras, sobre todo, para completar una plantilla de diez u once en los entrenamientos, y poder llevar una muy buena dinámica. Llevamos dos o tres semanas entrenando ocho o nueve jugadoras porque es normal que durante la semana haya jugadoras con problemas físicos y a Valencia tuvimos que viajar con varias tocadas como Jespersen con un esguince de tobillo y Seilund arrastras una leve rotura en el fémur y tendrá que estar parada hasta enero. Menos mal que el equipo júnior del Virgen de la Concha nos está ayudando dentro de sus posibilidades y hay que agradecerlo, para poner entrenar cinco contra cinco. Ves además que los equipos de nuestra liga se están reforzando o se van a reforzar".

El entrenador del Quesos El Pastor insiste en que se necesita alguna incorporación "pero no porque lo que haya no sirva, que sirve y mucho, sino para completar un roster y lograr una buena dinámica durante la semana".

Uno de los cambios más evidentes que ha experimentado el Quesos El Pastor tras la llegada de Fernández Juliá ha sido la evolución que han mostrado algunas jugadoras como Dornstauder o Jespersen: "No sé lo que sucedió antes de mi llegada pero estoy seguro que si no hubiera llegado yo, el cambio lo hubieran experimentado igual. En todo caso, para mi Quinn se ha convertido en una pieza fundamental porque necesito una referencia interior y María Jespersen nos ayuda mucho porque es polivalente y puede ejercer de "3 y 4". Para mi son dos jugadoras fundamentales aunque creo que a María le hace falta un poco más de regularidad en todos los partidos".

Uno de los hilos de esperanza llegan con el calendario de la segunda vuelta en la que los rivales asequibles tendrán que venir al Ángel Nieto: "No hemos ganado todavía como locales y se necesita que el equipo empiece a dar alegrías en casa. Necesitamos el apoyo de la afición, que ojala el club haga un esfuerzo de marketing para que la gente acuda al Ángel Nieto. El calendario es asequible en casa. Nos tenemos que hacer muy fuertes desde este sábado contra Gipuzkoa, un equipo que va a más y no pensaban que iban a estar tan abajo en la clasificación pero ya están saliendo y, de hecho, ganaron en un campo tan difícil como es Gernika. El calendario es propicio en casa e intentaremos sacar algún partido más como visitantes".

A juicio del entrenador valenciano, "tiene mucho mérito que una ciudad como Zamora tenga baloncesto femenino de élite y por ello, todos los aficionados al baloncesto, sea masculino o femenino, tienen que llenar el pabellón, y convertirse en la sexta jugadora. Necesitamos a todo el mundo en positivo, a la afición, a la junta directiva, a los medios de comunicación. Si transmitimos mensajes de decepción o tristeza, eso se convierte en energía negativa que no es útil para el equipo. Ahora necesita el esfuerzo de todo el mundo para sacar esto adelante", añadió Ángel Fernández Juliá quien reconoce que "me tengo que adaptar a los medios que tiene este club, y veo una junta directiva con mucha inquietud, con ganas de hacerlo bien; medios que se vuelcan con el balonesto femenino y me siento en Zamora como en casa".