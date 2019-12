El Zamora cierra 2019 con unos registros inmejorables

El Zamora CF ya está de vacaciones. El equipo rojiblanco estará de merecido descanso hasta el próximo lunes después de un final de año más que intenso en el a que las victorias en Liga regular (ya van 17 de forma consecutiva) se suma otro triunfo en Copa del Rey (2-1 ante el Sporting), que les permite seguir vivos en esta competición que trae grandes recuerdos al club del Duero. El hecho de haber adelantado la vigésima jornada (5-2 frente al Salamanca B) permite a los de Movilla tener unos días de descanso para afrontar una segunda mitad del curso que se prevé intensa y que tendrá como colofón final una fase de ascenso que, está vez sí, debería terminar con un salto de categoría. Para ese momento todavía quedan meses de trabajo, pero lo hecho hasta el momento es más que prometedor. Semana tras semana el equipo está haciendo historia en esta temporada 2019-20, un curso que se inició con ilusión después de superar lo que fue el gran batacazo de no haber logrado el ascenso la pasada primavera.

Mucho ha llovido desde los enfrentamientos ante el Haro y Alcobendas, y en la entidad la ilusión por lo que se está haciendo sigue intacta. Motivos para soñar no faltan. El Zamora CF es desde hace semanas el equipo con mejores números del fútbol nacional y es que no hay ninguna plantilla de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera que supere sus registros. Ahora mismo los de Movilla son el plantel con más puntos acumulados gracias a sus 18 victorias y un empate (en la segunda jornada), pero, además, se han desvelado como el segundo máximo goleador y es que ahora mismo suman 50 tantos a favor, tan solo supera por el Náxara, de la Tercera División riojana que ha logrado 53 goles hasta el momento. En lo que también destacan los zamoranos es en el golaverage y es que tienen + 40 (50 goles a favor y 10 en contra), datos propios de un campeón que parece no haber encontrado su techo.

A título individual, los dos máximos goleadores ahora mismo son Valentín y Escudero, con diez dianas cada uno, seguidos de Sergio con 7 que, por otro lado, fue el gran héroe de la Copa.

Ahora toca descansar pero 2020 será un año para hacer historia, y se podrá primero superando eliminatorias en la Copa (el próximo escollo es el Mallorca de Primera) y después con un ascenso que, esta vez sí, es irrenunciable.