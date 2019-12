Apeados de la Copa compitiendo hasta el final

El BM Zamora Rutas del Vino puso fin a su sueño copero tras caer derrotado de forma clara a domicilio ante el superior BM Benidorm por 31-27 (29-31 en el Ángel Nieto). Los de Leo Álvarez nunca tuvieron opciones reales de poder darle la vuelta a la eliminatoria, ni siquiera de ganar el partido aunque para el caso sería lo mismo, y cayeron de forma muy clara pese a que al final maquillaron un tanto el resultado.

Tal y como era de esperar el conjunto zamorano saltó a la pista mordiendo en defensa y muy motivado y activo en ataque, dispuesto a dar la sorpresa en el Palau D´Esports L´Illa de Benidorm y remontar los dos goles de ventaja que cedió en el Ángel Nieto entre semana. Así y aunque el local Borja Méndez fue el encargado de inaugurar el marcador los visitantes no tardaron en darle la vuelta al resultado y con un juego grupal tanto arriba como atrás se adjudicaron un esperanzador parcial de 0-3 que les colocaba por delante e igualaba el resultado de esta eliminatoria copera.

Acaso porque todavía quedaba un mundo o simplemente por el enorme potencial del rival, el Benidorm no se puso nervioso y no tardó en encontrar a sus máximos estiletes para volver a mandar en el electrónico, 6-4 en el minuto diez de partido tras un parcial de 4-0 y con Nolasco como protagonista. El BM Zamora estaba siendo superado de forma muy clara y aunque fue capaz de cortar la sequía ese gol no fue más que un hecho aislado porque los levantinos continuaron fortísimos acumulando robos y contragolpes para continuar ampliando el parcial y prácticamente finiquitar la emoción, 10-5 superado el ecuador y tiempo muerto obligado para un Leo Álvarez nada satisfecho con lo que estaba viendo.

A partir de entonces el equipo sería más compacto y ordenado, aunque frenar la calidad de hombres como José Oliver Hernández resultaba misión casi imposible; y eso pese a que no le metió de nuevo en la pelea por el resultado sí le sirvió para competir de tú a tú sin ceder tantos errores ni encajar goles fáciles a la carrera o con la defensa descolocada. En esta fase del encuentro el BM Zamora jugaría sus minutos más completos y por primera vez el Benidorm tuvo serias dudas a la hora de atacar, 14-11 a falta de cinco minutos para la llegada del preceptivo descanso.

Pero claro, jugar en otra categoría superior es por algo y los anfitriones exhibieron en ese momento decisivo del duelo mucha mayor veteranía y mostrándose tranquilos en todo momento encararon los vestuarios con una ventaja de cinco goles que significaba un nuevo varapalo a las aspiraciones zamoranas, 17-12.

No quiso el Benidorm alargar más la incertidumbre y con una salida muy fuerte en el reinicio volvía a sorprender a un BM Zamora que pagaba caro sus despistes defensivos ante jugadores como Hernández o Cabanas, parcial de 3-0 para una nueva máxima con el 20-12 en el minuto tres.

Los de Leo Álvarez se revolvieron valientes e incluso devolvieron el parcial encajado, pero para entonces ya casi habían pasado diez minutos y recuperar la eliminatoria se antojaba imposible. Así fue, el equipo de más categoría no tardó en carburar de nuevo y en un abrir y cerrar de ojos volvió a ver puerta con facilidad, 28-20 superado el cuarto de hora.

De ahí al final el partido fue puro trámite para los locales, que impusieron el ritmo que más les convenía y sin hacer grandes esfuerzos fueron minando la moral y el físico de un Zamora siempre combativo pero ya convencido a su suerte y que sólo en la parte final del encuentro maquillaría un tanto el resultado.