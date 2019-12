Quesos El Pastor se lo puso difícil al Valencia

El Quesos El Pastor cayó este sábado por 62-49 ante el Valencia CF que no fue capaz de imponer nunca la teórica superioridad con que afrontaba la contienda. El equipo de Angel Fernández Juliá siempre tuvo opciones de ganar e incluso llegó a situarse a 55-47 a falta de tres minutos para el final, pero la profundidad de banquillo de las valencianas terminó por imponer su ley en el tramo final del encuentro disputado en el pabellón de La Fonteta.

Tras un primer cuarto con ligero dominio del Valencia, una buena defensa en zona del Zamarat le permitió adelantarse en el marcador (14-15) y mantenerse dentro del partido frente a un rival que no estaba demasiado acertado en el lanzamiento,. Por contra María Jespersen sustentaba las opciones zamoranas hasta el descanso al que se llegaba con 22-21, un resultado que para nada hacía honor a la enorme diferencia en la clasificación que presentan ambos rivales.

El tercer cuarto fue el de Brittany McPhee que siguió metiendo el miedo en el cuerpo al Valencia que anotaba su primer triple del partido en el minuto 24 (31-26). El Quesos El Pastor supo recuperarse momentáneamente y volvió a situarse a dos puntos pero Adamas y Queralt Casas comenzaron a ver aro y el marcador se iba a 44-34.

El Zamarat inició el último cuarto de nuevo con defena zonal que le permitió acercarse a cinco puntos con una canasta de Dornstauder (47-42). María Jespersen cometía su cuarta personal y el Quesos El Pastor lo acusaba cediendo por 55-42 cuando ya sólo quedaban cuatro minutos de partido. Pero las zamoranas nunca dieron por perdido el partido y Amy Okonkwo volvía a meterlas en la lucha por la victoria con un (2+1) que recortaba la desventaja a solo 8 puntos. Pero esa fue la última opción zamorana ya que Valencia no cedió terreno en el tramo final del encuentro y Tamara Abalde con Iulia Resinguerova terminaron por sentenciar (59-47) a falta de un minuto.