Villafañe: "Ahora hay que seguir con la misma ilusión"

Horas después de eliminar al Sporting de Gijón (2-1) y seguir vivos en la Copa del Rey todo son sonrisas en el Ruta de la Plata. Lo que se vio en el Ruta de la Plata fue un partidazo en el que los rojiblancos mostraron su mejor versión ante un rival que milita en Segunda División A y al que superó sin fisuras. Al igual que resto de integrantes del Zamora CF, César Villafañe era ayer un hombre "feliz" y explicaba que, a su juicio, una de las claves de la victoria fue la salida en tromba de los zamoranos que mantuvieron la misma línea que en Liga y no se amilanaron en ningún momento. "Salimos muy bien. Se mantuvo la misma línea que llevamos en Liga, presionando muy arriba y ellos no se lo esperaban. Les mantuvimos lejos de portería y luego llegamos bastante", comentó el director deportivo. "Yo creo que ellos no se esperaban que fuéramos tan agresivos, sino que más bien creían que nos íbamos a quedar atrás esperando una contra", añadió César Villafañe que quiso recalcar la buena imagen y gran fútbol que ejerció el equipo zamorano ante un rival que milita dos categorías por encima, un hecho digno de alabar.

Ahora, lo que toca es seguir con la misma ilusión y esperar próximo rival, que se conocerá mañana en el sorteo en la sede la Federación Española, una vez se disputen todos los encuentros de esta ronda. Aunque en el bombo no estarán cuatro de los equipos más golosos (Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia) sí habrá apetecibles equipos de Primera División, aunque el secretario técnico no desvela sus preferencias. "El equipo que venga será bien recibido, y para el club y la ciudad será un encuentro muy bonito", insistió respecto a una cita que se disputará el 11 o 12 de enero, lo que obligará a cambiar la fecha para el encuentro de Liga ante la Segoviana.

Villafañe también tuvo palabras de agradecimiento para los alrededor de 2.000 aficionados que se dieron cita en la gradas y que "lo dieron todo" y está seguro de que con la buena imagen dada se conseguirá también "enganchar" a más gente para el campeonato casero y la fase de ascenso, que es realmente el objetivo de esta temporada. No obstante, desde la dirección no temen que esta clasificación en Copa les despiste de la Liga y está convencido de que el cuerpo técnico sabrá gestionarlo para evitar euforias.

En cuanto a la posibilidad de reforzarse, Villafañe mantuvo su discurso e insistió en que mientras que haya fichas, todo es posible, aunque aseguró que no tiene nada previsto. Lo que sí esperan es la vuelta de Perrini, que ya ha empezado a trotar y cree que les podrá ayudar en el tramo final del curso utilizando la ficha libre sub-23, mientras que Anzola, que no ha podido debutar por el reglamento FIFA, podrá tener sus primeros minutos a partir de enero.

Mientras, la plantilla intenta volver a la normalidad y la rutina anntes de las vacaciones navideña. Todos saben que el mejor sabor de boca lo tendrán si ganan el sábado al Atlético Tordesillas a domicilio.