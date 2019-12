El Innova Chef prepara sin complejos su visita al líder

El Innova Chef visitará este sábado sin complejos al líder, el Tizona de Burgos, uno de los equipos más veteranos de la LEB Plata por la experiencia de sus jugadores, pero ante el que no renuncian dar la sorpresa.

El entrenador del CB Zamora confirmó que espera un partido diferente al de la primera vuelta y es que "ellos han mejorado su nivel de juego respecto a lo que vimos aquí" pero también es cierto que los zamoranos no contaron con algunos de sus hombres en aquella cita que acabó con derrota azul. "Quiero creer que va a ser un partido distinto, no sé su mejor o peor, pero sí distinto".

Saulo Hernández aprovechó esta previa para analizar a un rival que se sitúa líder del Grupo Oeste y que "no está ganando sus partidos por ejercer una defensa asfixiante sino porque acaban jugando mejor que tú y castigándote los errores". Ante esto, el técnico tiene claro que la mejor arma será intentar sacar a los burgaleses de esa comodidad en la que se encuentran "no jugar un baloncesto muy académico y jugar un partido un poco loco. Suena un poco fácil, pero no lo es".

También habló Saulo de lo sucedido en los últimos tres encuentros en los que, para bien y para mal, los primeros parciales fueron determinantes al lograr diferencias insalvables, algo que no quiere que se repita ante Tizona. "Quiero creer que es un poco anécdota. Me gustaría pensar que va a ser un partido largo, porque no puedo pensar que lo vamos a sentenciar en el primer tramo. Si es largo significará que tendremos opciones", comentó al tiempo que indicaba su reto de imponer al rival la presión de jugar en casa y ante su público.

En cuanto al estado de su plantilla, y a la espera de confirmar si podrá contar o no con jugadores con molestias, sí admitió que son épocas complicadas en las que el 90 por ciento de la plantilla se irá a pasar las Navidades fuera y "notas que la cabeza está disperta", aunque es algo que también le sucede al Burgos. Con todo, el técnico espera un partido apasionante y que le hace especial ilusión por el reto que supone. "Seguro que no llega en el mejor momento, pero vamos a salir al cien por cien".

También ofreció su opinión sobre el partido Walter quien recordó que en la ida el Burgos lo que hizo fue "castigar nuestros fallos". El jugador del Innova Chef recordó lo ajustado que está todo en la clasificación (entre el cuarto que son ellos y el penúltimo hay dos victorias de diferencia) por lo que un triunfo sería importantísimo. "Ganar es un extra de motivación", señaló un jugador que está creciendo en la cancha pero que dejó claro que "los números personales no valen si el equipo no gana".