Los exjugadores de la Arandina siguen en libertad provisional

Los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol Raúl Calvo, Carlos Cuadrado "Lucho" y Víctor Rodríguez "Viti" siguen en libertad provisional a la espera de conocer el auto del tribunal de la Audiencia Provincial de Burgos, que tiene un plazo máximo de 12 días para dictaminar su ingreso inmediato o no en prisión, tras la sentencia que les condena a 38 años de prisión a cada uno por agresión sexual a una menor de 15 años. La vistilla se celebró en el Palacio de Justicia de Burgos durante 20 minutos en la que estaban citados los tres procesados y las partes personadas. Tras las breves intervenciones del fiscal, acusaciones particular y popular, y de las tres defensas, el tribunal se encuentra deliberando y su resolución acerca del momento de ingreso en prisión de los futbolistas será mediante un auto.

La Fiscalía, al igual que la acusación particular y popular, solicita la prisión provisional para evitar el riesgo de fuga, por la gravedad del delito y por las penas elevadas a las que han sido condenados. Por su parte, las tres defensas piden esperar a los recursos en instancias superiores y que haya una sentencia firme, bajo el argumento de que los condenados han cumplido durante dos años de libertad provisional todas las medidas cautelares y no hay riesgo de fuga ni reincidencia.

En este sentido, la abogada de la menor denunciante, Patricia Ortiz, declaró a la salida de la vista que es "decisión del tribunal" que se decrete su ingreso inmediato o no en prisión. Además, respecto a las filtraciones de algunas de las conversaciones de la menor con unas amigas que han circulado por las redes sociales estos últimos días, Patricia Ortiz confirmó que se van a emprender las acciones legales correspondientes. "Vamos a abrir todas las vías: la penal, la civil y la administrativa, todas", exclamó porque, dijo, "son datos personales, la voz también lo es".

Asimismo, aseguró que la menor está "recluida en casa" y que se debe "evidentemente, por este tipo de manifestaciones a favor de sus agresores y todas las publicaciones en Twitter y redes sociales". "Es terrible y está recluida en su casa y es que aquí hay una sola víctima, que sigue siendo menor de edad. Ha dejado de ir al colegio. Está encerrada en casa. No puede salir a la calle. Incluso, teme por su integridad física y es normal, no puede salir a la calle", relató. Por su parte, el abogado de la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, avanzó que Fiscalía y acusaciones han acordado que "se van a denunciar todos estos hechos para que por la policía se vayan realizando las investigaciones correspondientes". Además, se refirió a su solicitud de prisión provisional argumentando que existe riesgo de fuga en cuanto a que "el riesgo es que desaparezcan y no se sometan al cumplimiento de la pena en el supuesto de que se confirme en los recursos que se planteen".

El abogado de la defensa de Viti, Rafael Uriarte, subrayó que respecto a las filtraciones de algunas de las conversaciones, "las únicas armas que se deben emplear son las que ofrece el recurso" y reconoció que no le gusta que estén circulando los audios de la menor por las redes sociales, si bien es "comprensible" que algunos crean que así puedan ayudar.

La abogada defensora del zamorano Raúl Calvo, Olga Navarro, expresó su confianza en que el tribunal mantenga la medida de libertad provisional para los tres procesados ya que entendió que "no existe motivo por el cual tengan que entrar en prisión antes de una sentencia firme". "No existe ningún riesgo de fuga", aseveró. También planteó que les pueda imponer alguna medida alternativa como una pulsera telemática y expresó su deseo de que "ojalá puedan pasar las navidades en casa y ojalá se haga justicia".

Los tres procesados entraron en el Palacio de Justicia acompañados por sus familiares, quienes portaban una bolsa con ropa y enseres personales por si se decretaba su ingreso inmediato en prisión. Al mismo tiempo, varias decenas de personas se concentraron a favor y en contra de los condenados del caso Arandina a las puertas de la Audiencia Provincial de Burgos, el día en el que el tribunal delibera sobre el ingreso inmediato o no de los tres exjugadores de la Arandina condenados a 38 años de prisión por agresión sexual a una menor de 15 años.

Gritos de 'No estáis solos' o 'Son inocentes' y pancartas en las que puede leerse 'Fin a las denuncias falsas' frente a proclamas de 'Son violadores, no son inocentes' y 'Hermana, yo sí te creo' protagonizaron la espera y la salida de los procesados de la vista de la Audiencia Provincial de Burgos.

Además, se ha convocado una concentración este domingo en Toro (12.30) en apoyo a los jugadores bajo el lema "Por una justicia en la que podamos creer".