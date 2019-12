Sergio Ramos: "Se ve bastante claro que son dos penaltis"

El jugador del Real Madrid Sergio Ramos lamentó que el árbitro del Clásico, Hernández Hernández, no revisase las jugadas de Varane en el área del FC Barcelona porque, según el capitán blanco, "se ve bastante claro que son dos penaltis".

"Lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro que son dos penaltis, pero lo que yo diga no cambia nada. Hemos tenido mala suerte, espero que cuando los penaltis los hagamos nosotros, lo mismo no lo mira. Pero no nos podemos quedar con estas cosas. Se ha visto un gran Real Madrid y a pesar de que no sea una victoria nos vamos contentos", indicó en declaraciones a Movistar.

"Sumar siempre es positivo, hoy hemos visto a un Real Madrid con mucha personalidad, con un equipo que ha ido a robar el balón en su campo y creo que les hemos creado muchas dificultades. Ha habido poco margen de error en los detalles y este es el resultado que queda", añadió Ramos sobre el césped del Camp Nou.

"¿Merecimos más? No sé si más, pero creo que controlamos bastante bien el juego y las ocasiones, hemos tenido alguna que otra más que ellos, pero no es fácil. Planteamos esa estrategia y ha salido bien pese a no encontrar el gol", dijo el camero.

Por último, Ramos comentó que "el debate siempre va a existir" sobre quién mereció el triunfo. "Nosotros atravesamos una gran dinámica de juego, un gran equilibrio a nivel físico, nos gustaría que no acabase el año y esto continuara. Ojalá sigamos con este nivel después de las vacaciones. Ahora a pensar en el Athletic", finalizó.