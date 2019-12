Guille Perero: "Nunca antes había entrenado como en este equipo"

"Nunca antes me había entrenado con esta intensidad". Así de rotundo se mostró Guille Perero al hablar del día a día en el Zamora CF y de la gran competitividad que tienen en la plantilla, y es que la titularidad está cara, aunque ha conseguido entrar en el once inicial en los últimos dos partidos. "El puesto se pelea en cada entrenamiento", admitió el jugador quien, no obstante, destacó el buen ambiente que tienen en el vestuario. El futbolista sí reconoció que se encuentra en su mejor momento de la temporada, pero, aún así, "hay que seguir el ritmo".

Perero hizo de portavoz de la plantilla en la previa del encuentro que mañana tienen con la Arandina (17.30 horas) y explicó que, quizá, el parón durante el pasado puente festivo no vino bien por cortar la buena racha que traían pero "afortunadamente, estamos con la misma ilusión y la misma ambición", señaló.

En cuanto al encuentro de Copa del Rey que tienen este próximo martes (20.30 horas, en el Ruta de la Plata) ante el Sporting de Gijón admitió que es una competición que les ilusiona, pero "lo que tenemos en la cabeza es el partido ante la Arandina. Vamos partido a partido y no pensamos más allá".