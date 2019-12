Las leyendas del Real Madrid ponen en pie al Ángel Nieto

Las "leyendas" del Real Madrid de baloncesto hicieron disfrutar ayer a la afición zamorana que acudió ayer en masa al Ángel Nieto no solo para ver de cerca a los que fueron grandes jugadores sino también para contribuir con su donativo a recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer.

Fue un encuentro entrañable porque también sirvió para ver de nuevo vestidos de blanquiazul -ayer de rojo- a tres jugadores míticos del CB Zamora como son los zamoranos Rubén López y Jesús Vicente "Súper", junto a Juanjo Bernabé que inició su brillante carrera en el Ángel Nieto cuando solo tenía 17 años de edad, en el año 1993.

Las grandes figuras del equipo merengue, sin embargo, no jugaron porque el tiempo no pasa en balde, pero sí siguieron el encuento desde el banquillo jugadores inolvidables como son Fernando Romay o Rafael Rullán que llegaron a coincidir y disputarse el puesto de "center" en aquel Real Madrid que preparó durante muchos años Pedro Ferrándiz; también estaba uno de los bases míticos como es Vicente Ramos antecesor de Carmelo Cabrera; Juan Antonio Corbalán no pudo venir como otras veces a Zamora, pero le sustituyó de forma brillante su hijo Nacho; y tampoco podía faltar la familia Luyk que estuvo representada por Alex. Lucio Angulo y el "Indio" Díaz demostraron que quien tuvo retuvo, y los buenos aficionados zamoranos disfrutaron también con Jorge García, el jugador que más partidos ha disputado en LEB Oro, retirado hace tan sólo tres años.

Como era previsible, el CB Zamora fue claramente superior y tras el empate a 23 del primer cuarto fue incrementando paulatinamente su ventaja hasta el 99-78 final gracias a los triples anotados por Súper, Rubén López e incluso Christopher Iza firmó dos canastas de tres puntos. El partido finalizó con la foto de familia en la que posaron los dos equipos junto a los voluntarios de la Asociación contra el Cáncer y a los alevines del CB Zamora.