Sin fortuna de cara al aro

Innova Chef no pudo conseguir el triunfo en su visita a la pista de Igualatorio Cantabria Estela en un encuentro en el que pagó caro su pésimo primer cuarto. Los zamoranos, que llegaban al minuto 10 con una desventaja de 17 puntos, mejoraron a partir del segundo cuarto, pero fueron incapaces de enjugar esa diferencia. Y es que, sus problemas en el tiro exterior solo se vieron superados por una dirección de juego nefasta en la que ni Libroia ni Samar estuvieron acertados en ningún momento. Además los azules acusaron la falta de centímetros en sus filas ante un Igualatorio Cantabria Estela mucho mas alto que supo manejar sus ventajas.

Solo en el último cuarto, con los locales ya relajados al saberse con el triunfo en el bolsillo, conseguía Innova Chef mejorar sus prestaciones ofensivas, aunque sirvió de poco.

El choque comenzaba con dos equipos lanzados que tras un breve intercambio de triples, pero tras ese inicio igualado, los cántabros comenzaron a marcar las diferencias. Igualatorio Cantabria Estela aprovechaba su mayor altura para nutrir su juego interior, mientras Innova Chef buscaba superar la defensa local con lanzamientos exteriores. Sin embargo, tras los dos primeros triples convertidos, el equipo zamorano se venía abajo. La falta de acierto en el tiro condenaba a los visitantes, que a cuatro minutos para el final del primer cuarto perdía ya de 10 puntos (13-3).

Innova Chef lo intentaba y buscaba cambios en defensa para intentar frenar el ataque local, pero la falta de acierto ante el aro contrario impedía que los visitantes recortasen diferencias. A los de Saulo Hernández no les entraba nada y al final del primer cuarto llegaban con solo dos canastas de campo anotadas de 6 intentos. Una cifra que chocaba de pleno con el 64% de acierto de los locales en tiros de dos y los cinco triples convertidos por un Igualatorio Cantabria Estela que se iba al minuto 10 con 17 puntos de ventaja (25-8). Pero pese a todo Innova Chef no se rendía y en el inicio del segundo cuarto el equipo mostró su mejor cara. Los zamoranos tiraron de oficio y casta para meterse en el partido gracias, sobre todo, a un Nicholas muy enchufado que con seis puntos consecutivos permitía soñar a los suyos. Un parcial de 6-10 (31-18) daba aire a los zamoranos y hacía que el técnico local parase el partido. No quería que su equipo se relajase y reordenaba sus filas. Igualatorio Cantabria no tardó en volver a hacerse con el control y aunque Innova Chef apretaba en defensa y provocaba numerosas perdidas de balón en las filas locales, el equipo santanderino conseguía mantener su ventaja en el luminoso gracias a un gran acierto en los lanzamientos que rozaba el 70%.

Innova Chef debía encontrar la manera de recortar diferencias y probaba con el tiro exterior, pero no había manera. Los triples no entraban y tampoco en la pintura los zamoranos conseguían encontrar el acierto necesario. Con todo, y aunque Innova Chef conseguía evitar que la diferencia aumentase en este segundo cuarto, tampoco las reducía y se iba al descanso con un 46-28 en contra.

El guion se mantuvo

No comenzaron mejor las cosas tras el descanso y durante los primeros cinco minutos de la reanudación Igualatorio Cantabria terminaba de sentenciar el encuentro. Un parcial de 9-2 dejaba el marcador en 55-30 y el choque visto para sentencia aún a falta de 15 minutos. Solo entonces los locales levantaron el pie del acelerador y los zamoranos, de la mano de Mendicote y Canda conseguían ir recortando diferencias. Un parcial de 0-9 obligaba a los locales a pedir tiempo muerto (55-39, minuto 27). Tres tiros libres convertidos elevaban el parcial favorable a los zamoranos hasta el 0-14 (55-43). De ahí al final del cuarto, sin embargo, los santanderinos recuperaban el control y con un 7-1 final dejaban las diferencias en 18 puntos a falta de diez minutos para la conclusión (62-44).

Así las cosas, el último cuarto apenas tuvo trascendencia. Igualatorio Cantabria Estela supo manejar su renta pese a que bajó el nivel defensivo y los zamoranos pelearon hasta el final por maquillar el resultado, aunque apenas lo consiguieron.