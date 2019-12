Mouriño: "Hemos superado el lastre de las lesiones"

El jugador del Rutas del Vino BM Zamora Gastón Mouriño aseguró ayer que "el resultado del pasado fin de semana ayudó mucho, nos ha hecho tomar mucha confianza después de una semana difícil tras no haber podido rascar nada en la pista del Cisne. Después de una semana así de dura, conseguir un resultado tan positivo ante Córdoba, ayuda al equipo a estar lo más arriba posible anímicamente".

El pívot argentino asegura encontrarse este año en Zamora "muy cómodo, con muchos minutos y eso es lo que a mi me da más confianza, me hace estar alegre y sentirme bien tanto en la pista como fuera".

Mourinho es uno de los jugadores que han tenido que dar un paso adelante ante las lesiones que sufre el equipo pistacho: "Estamos asumiendo un roll importante, el de empujar para adelante al equipo, no sólo en los partidos, sino también durante la semana, incluso a mi me toca de hacer de lateral en los entrenamientos porque no queda otra. Trato de dar lo máximo durante la semana y cuando llega el día del partido, vaciarnos por completo a pesar de que te duela todo el lunes".

Mourinho destaca que "el equipo supo superar el tema de las lesiones al principio del año que nos hundió un poco, supimos soltar eso y poco a poco ir ganando confianza y nos fuimos entonando y coordinando unos con otros. Y eso nos ha llevado a estar ahí".

No cree el jugador argentino que el partido de mañana vaya a ser muy parecido al ganado el pasado fin de semana contra el Córdoba: "Son dos equipos competitivos, pistas difíciles, y el partido de Antequera va a ser muy difícil, con un viaje muy largo, en el que habrá que competir desde el minuto cero. Habrá que estar pendiente de cada detalle para que no se nos escape el resultado y tratar de puntuar".

Cree además Mouriño que la liga es muy igualada y habrá que competir "con los pies sobre la tierra y con mucho trabajo. Es una liga extremadamente competitiva, no hay uno o dos superequipos como en años anteriores. Cisne está arriba pero Aranda suma y nosotros si sumamos dos victorias seguidas estaremos ahí arriba. Tenemos que estar tranquilos y serenos".

Por su parte, Leo Alvarez, entrenador del Rutas del Vino, reconoció que las lesiones están condicionando al equipo pero no termina de aparecer un refuerzo que pueda aportar en ese puesto de central tan mermado.