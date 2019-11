Clarinos, un serio rival mañana en el Ángel Nieto

El CD Zamarat ha decidido apoyar el día contra la violencia contra lasmujeres, sumarse a la campaña que realiza la ONU "Di no, únete" y cuyo color es el naranja, para organizar mañana domingo una jornada en la que todas las personas que acudan al partido contra el Clarinos de Tenerife con alguna prenda naranja, tendrán entrada libre, tanto hombres como mujeres.

El objetivo es respaldar el mensaje de la campaña de la ONU contra la violencia de género que se organiza desde 2009.

El encuentro ha cambiado de horario y comenzará a las 12.00 horas. Será retransmitido en directo por Televisión Castilla y León aunque el club espera que no sea ningún impedimiento para que los aficionados acudan de forma masiva al pabellón Ángel Nieto para apoyar al Quesos El Pastor que necesita volver a sumar puntos cuanto antes.

Angel Fernández Juliá ha dirigido su primera semana completa de entrenamientos con una plantilla que, al menos por el momento, no sufrirá cambios, según ha confirmado el propio vicepresidente del club, Alberto González, quien mostró todo su apoyo al nuevo técnico "que acaba de hacerse cargo de la plantilla, le está tomando el pulso y creemos que, ni es el momento de hacer ningún cambio, ni nos lo planteamos a corto plazo porque es el momento de respaldar al equipo con el que hemos comenzado la temporada y el nuevo entrenador está para intentar sacarle todo lo mejor".

"No hay que ponerse nerviosos -añadió el directivo del CD Zamarat- pese a que vivimos siempre en el alambre en los últimos años porque la realidad es así. Los presupuestos de los clubes son así y nosotros somos uno de los equipos, si no el equipo, junto a Bembibre, más modesto de la categoría. Tenemos que manejar estos tempos, no ponernos nerviosos y dar un mensaje de tranquilidad a la afición, al cuerpo técnico y a la plantilla".

Con estas bases afrontará el Quesos El Pastor del partido de mañana en el Ángel Nieto contra el Clarinos de Tenerife, un gran equipo que se ha convertiro en la revelación de la temporada de su debut en la máxima categoría.

Ángel Fernández es consciente de que el objetivo de ganar mañana es complicado: "Necesito un poco más de cada jugadora porque hemos hablado mucho del ataque, de selecciones de tiro que se fallaron, de tiros libres, y metimos 75 puntos, pero lo que me preocupa son los 83 en contra. No somos un equipo para jugar a 90 puntos entonces debemos ajustar un poco más defensivamente. En el partido de Zaragoza, la actitud fue buena ahora lo que intentamos es saber cada una lo que tiene que hacer defensivamente".

Respecto al rival de mañana, Angel Fernández quiere ser "positivo" y trasladar a sus jugadoras el mensaje de que "hay que recordar la pretemporada que se hizo en la Copa Castilla y León, en el partido contra Ensino e incluso en algunos cuartos ya en la temporada oficial. Incluso en el último partido contra Cáceres se hizo un primer cuarto y parte del segundo, excelentes. Lo que tenemos que evitar son las desconexiones mentales que tenemos".

El entrenador del Quesos El Pastor conoce bien al Clarinos en el que destacan grandes jugadoras como son Cris Pedralls, Dranda Moss, Chanel Charles, Iva Brkic, Laura Herrera, Lybdra Weaver...: "Es el bloque. Son muchas jugadoras tanto en exterior como en interior, jugadoras muy completas. Yo lo definiría como un muy buen grupo de jugadoras que cada vez están jugando mejor en equipo. Será un examen para nosotros que tenemos que acostumbrarnos a jugar con una presión, positiva, pero presión porque esto es deporte profesional y deporte de élite. Si no estás acostumbrada, no te puedes dedicar a ésto".

El Ciudad de La Laguna Tenerife cuenta con un gran equipo con jugadoras bien contrastadas como pueden ser Brkic, Weaver. Herrera, Moss, Pedrals, Esther Montenegro o la ex del Quesos El Pastor Vivi Pierre Louis; a las que se han sumado Tanaya Atkinson, Chantel Charles que cumplen su segunda campaña en Tenerife.

El equipo que dirige Claudio García ha cumplido con los rivales de la parte baja de la clasificación, pero no ha podido con los de arriba, a excepción, la pasada jornada del Valencia que cayó por 75-58 en el Pabellón Santiago Martín.

Llegará el equipo canario a Zamora con la obligación de ganar para asegurarse ese sexto puesto que le clasifica para la Copa de la Reina pero que podría perder con cualquier tropiezo ya que tan sólo quedan tres jornadas para cerrarse la primera vuelta.