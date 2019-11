Movilla: "La referencia del Bembibre son sus últimos cuatro partidos"

David Movilla, técnico del Zamora CF, destacó en rueda de prensa previa al partido que enfrentará al líder con el Atlético Bembibre que será necesario por parte de los zamoranos "ofrecer la mejor versión posible" en suelo leonés para llevarse los tres puntos. Y es que, el técnico, aseguró que enfrente estará "el rival que mejor maneja el apartado defensivo" de cuantos ha tenido que medirse hasta la fecha. Un adversario que acude en buen momento a la cita y al que "no solo le respaldan los números" pese a su clasificación.

"Hay dos formas de enfrentar este partido. Una con soberbia, la que te puede dar mirar la clasificación y desconocer el desarrollo del juego por parte de ambos equipos, y otra desde el análisis que se versa en la evolución de un equipo que se ha repuesto de forma notabla a la desgracia sufrida por su entrenador Ministro", aseguraba Movilla, señalando a continuación la buena racha de resultados que ha encadenado con un nuevo técnico al frente de su banquillo ."Con su nuevo entrenador han disputado cuatro encuentros y solo han perdido uno. Remontaron un 0-2 en el primero para empatar; iban ganando después en Astorga y acabaron empatando fruto de un gol en propia puerta en el 83; perdieron contra el Ávila en el minuto 75 y es el único encuentro en el que no han puntuado porque el último, en Soria, ganaron y fueron justos vencedores en un feudo en el que solo nosotros hqabíamos ganado en los últimos 30 partidos", detalló.

Con esos antecedentes, Movilla tiene claro que "la referencia" para el Zamora CF deben ser "esos cuatro últimos partidos" y que, por ello, considera que enfrente tendrá "al rival que mejor maneja la táctica defensiva" desde su punto de vista en toda su etapa rojiblanca. "No es un equipo que se exponga mucho con el balón pero su intensidad y sistema está bien desarrollado. Sus números así lo dicen y, haciendo un análisis en profundidad más allá de las cifras, creo que necesitaremos ofrecer nuestra mejor versión para poder superarles". Para el técnico vasco este es un punto fundamental y la gran clave para un envite en el que pretende recuperar la que considera mejor característica rojiblanca. "Si algo hemos hecho bien hasta ahora es conseguir sacar la peor versión de los rivales pero el otro día no fuimos capaces. Contra el Cristo Atlético no fue posible y será u aspecto fundamental ofrecer nuestra mejor versión y no facilitar la del Bembibre para tener opciones de sacar los tres puntos", razonó, añadiendo: "y aún consiguiéndolo, no será un triunfo fácil. Sufriremos porque nadie ha ganado allí con suficiencia", concluyó.