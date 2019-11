El juicio finalizará hoy con las conclusiones definitivas de las partes

La psicopedagoga de la menor denunciante se reafirmó ayer en que la víctima "no supo reaccionar" y que "no pudo salir de la situación porque tenía 15 años, porque no tiene experiencias previas y no se atrevió a decir que no", tal y como declaró en el Juzgado de Instrucción de Aranda de Duero (Burgos).

Esta testigo prestó hoy declaración a través de videoconferencia desde Pozuelo de Alarcón (Madrid) ante la sala de la Audiencia Provincial de Burgos en el denominado "Caso Arandina", cuya sesión ayer comenzó pasadas las 10 de la mañana y concluyó cuatro horas y media más tarde.

El abogado de la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, señaló a los medios a la salida del Palacio de Justicia que la declaración de la psicopedagoga "ha ratificado plenamente lo que le contó la menor". La educadora indicó, "también ha dicho que todas las personas cuentan versiones distintas depende de las personas con quien hable" y aclaró que "es normal que haya contado una versión diferente a las personas más cercanas y con quien tiene más confianza que a aquellas otras personas con las que es más lejana". Algo que, según sostuvo, "ha sido ratificado también por la psicóloga".

La psicopedagoga fue a la primera persona a la que la víctima le contó lo que supuestamente le había sucedido, junto a sus hermanas pequeñas. El abogado de la defensa de uno de los jugadores, Rafael Uriarte, relató que esta declaración de la psicopedagoga es "idéntica" a la que prestó en instrucción. Sin embargo, lamentó que "no explica por qué no avisó a la Comisaría" y lo justificó diciendo que "quería valorar algo más pero no lo explica".

Junto a esta declaración, la única ayer como testigo, se presentaron ante la Sala de la Audiencia Provincial las pruebas periciales. La más relevante fueron los informes de madurez de la niña y de los tres acusados en el momento en que sucedieron los hechos denunciados que, según ha trascendido, sitúa la madurez de la niña entorno a los 13-14 años, acercándose a la mostrada por Calvo, mientras que considera adultos a los otros dos acusados.

También en la sesión de ayer se presentó la prueba documental, que en este caso tuvo bastante peso por los vídeos, audios y capturas de las redes sociales por las que se comunicaban los implicados en la causa.

El mediático juicio conocido como 'caso Arandina', se alarga finalmente una sesión más de las previstas (de cinco a seis) hasta hoy jueves, 28 de noviembre, que será cuando los tres acusados puedan hacer uso de su derecho a la última palabra y se lean las conclusiones definitivas y los informes de las partes.