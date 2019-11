El cuarto jugador asegura que en el piso de autos "no pasó nada"

El denominado cuarto jugador de la Arandina C.F., quien supuestamente estaba en el piso el día de los hechos, el 24 de noviembre de 2017, se ausentó para cambiarse de ropa durante 15 minutos, y al regresar la menor denunciante ya no estaba, sostuvo hoy ante la Sala de la Audiencia Provincial de Burgos que en el piso de autos "no pasó nada".

Así lo señalaron a la salida del Palacio de Justicia los letrados de la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo; la abogada de la menor, Patricia Ortiz, y el abogado defensor de uno de los jugadores (Víctor Rodríguez 'Viti'), Rafael Uriarte, dado que el juicio se celebra a puerta cerrada.

Calvo señaló que este cuarto jugador ha declarado "prácticamente lo mismo que ya hiciera en fase de instrucción: que no ocurrió nada, que él estuvo durante un tiempo en el salón, que luego va durante diez o quince minutos y cuando vuelve no está la niña". "Y que no se entera de nada", agregó. "Según él, no pasó nada", dijo.

Preguntado acerca de por qué transcurrió un mes desde que sucedieran los supuestos hechos hasta que se presentara de forma voluntaria en el Juzgado de Aranda para prestar declaración, el letrado respondió que el joven mantiene que "no se enteró que habían sucedido los hechos el día que él estuvo allí". "Ella cuenta que él estuvo en una de las habitaciones mientras suceden los hechos. Según él, él está en una de las habitaciones y no sabe qué pasa mientras él está dentro de la habitación. Dice que cree que no pasó nada", manifestó.

En este sentido, la letrado de la acusación particular, Patricia Ortiz, declaró: "Vamos a dejar que haga su trabajo el tribunal y sus valoraciones" y apostilló: "Él ha declarado que no escuchó nada raro pero vamos a dejar que su señoría haga su labor".

Asimismo, la defensa de uno de los jugadores ('Viti'), Rafael Uriarte, subrayó que "ya había declarado en Aranda de Duero" y aseguró que durante la declaración de hoy "no había cambiado ni una coma".