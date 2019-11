Pedruelo: "Lucharé por traer el Nacional"

Tras el anuncio de que Zamora acogerá en 2020 el Campeonato de España de Ríos y Travesías, el delegado provincial de piragüismo ha querido matizar que todavía no está confirmado por parte de la Federación puesto que hay otras posibles sedes que han mostrado su intención de albergar esa competición. "Nosotros lucharemos y trataremos de traerlo a Zamora pero hasta que no se celebre la asamblea nacional, no hay nada decidido. Lo único que se sabe seguro es que será el 21 de junio, y nosotros, si nos lo conceden, lo haríamos coincidir con el Descenso Ibérico", señaló García Pedruelo.