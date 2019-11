El CD Zamarat no descarta cambios en su plantilla

Que el arranque de Liga regular del Quesos el Pastor no está siendo el deseado, es un hecho incontestable y es que las naranjas solo han sumado una victoria (en la primera jornada de Liga) de los nueve partidos disputados hasta el momento. Esta situación coloca al primer equipo del Zamarat en puestos de descenso, en concreto es el farolillo rojo en solitario, a solo un triunfo, eso sí, de los puestos de permanencia. Ahora mismo con dos triunfos está Bembibre, que también caería a Liga Femenina 2, y Gipuzkoa.

Llegados a este punto, en el club naranja no ocultan su preocupación por cómo es la realidad que vive el equipo y no descarta que pueda haber movimientos. Fuentes de la entidad recuerdan que ahora mismo tienen las doce fichas cubiertas (incluidas dos canteranas) pero son conscientes de que "hay tres o cuatro jugadores que no están rindiendo ni dando el nivel que se esperaba de ellas" por lo que la opción de darles la baja y fichar a otras está encima de la mesa.

Será una decisión a tomar en los próximos días y es que todavía hay tiempo de reacción, aunque lo lógico es que todo se haga en consenso con el nuevo entrenador, Ángel Fernández, que lleva tan solo un partido al frente del equipo, tras la marcha de Fran García a Islandia. En este sentido, en la directiva confían en que la mano del valenciano se vea el próximo domingo (12.30 en el Ángel Nieto) ante el Tenerife o, en más concretamente, que se refleje en un resultado positivo que de un chute de moral a las jugadoras antes de la "final" en casa de Bembibre. Los mandatarios naranjas opinan que hay un problema a la hora de competir y que las jugadoras no están cogiendo el peso y galones necesarios.

En el lado opuesto, una jornada más, hay una jugadora que destaca sobre el resto y es que Brittany McPhee vuelve a estar en el quinteto ideal. La alero obtuvo un 27 valoración (22 puntos, 4 asistencias y 6 robos) y sigue siendo un pilar en la plantilla, aunque sus números no estén evitando derrotas.