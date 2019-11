Se reanuda el juicio del 'caso Arandina' con las declaraciones de 15 testigos

El juicio del 'caso Arandina' se reanudó hoy, a las 10.10 horas, con las declaraciones de quince testigos propuestos por las acusaciones y las defensas, ocho por videoconferencia y siete presenciales. Entre ellos, prestarán declaración un tío y una prima de la menor, varios amigos y compañeros de colegio de ella y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, quienes declararán a través de videoconferencia.

A su llegada al Palacio de Justicia, la abogado de Raúl Calvo, Olga Navarro, reconoció que se encuentran "muy tranquilos" y que afrontan el día "bien". "Tenemos quince testigos importantes y estamos muy tranquilos", apostilló, al tiempo que mantuvo que tienen "muchísimas esperanzas en que sean absueltos".

Navarro llegó minutos antes de las 9.30 horas junto a su colega de despacho de abogados, Rafael Uriarte, que defiende a Víctor Rodríguez 'Viti'. Ambos acusados entraron a la vez. Poco después lo hacía Carlos Cuadrado, quien siguió en la línea de no hacer ningún tipo de declaración, al igual que sus abogados.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la letrado Patricia Ortiz y su colega Carlos -prefirió no facilitar su apellido – señalaron que la sesión de hoy se prevé "muy larga" debido a que "hay muchas testificales, policía y testigos varios". "Hoy van a declarar personas que no estaban allí, se va a pretender juzgar el día después", destacaron.

"Las declaraciones clave fueron las que no nos dieron estos chicos cuando se negaron a contestar a las preguntas de la acusación particular", dijeron, y agregaron que "el que declare gente que no lo ha presenciado no dejamos de juzgar hechos que ya han pasado, testimonios que no lo ven de forma directa".

La acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor señaló en palabras de Luis Antonio Calvo que "se trata de corroborar la declaración de la víctima a los efectos de conseguir la prueba de la acusación". "Declaran varias amigas, los policías, compañeras de clase, el tío de la niña y una prima", precisó. "A estos les cuenta lo que pasó", dijo, y subrayó que "aquí lo que se trata de acreditar es que lo que cuenta la niña es verdad" y resaltó que "si ha ido contando siempre lo mismo se justifica esa realidad de la declaración de la niña".

A lo largo de los tres días que quedan de la vista oral, pasarán por la Sala de la Audiencia Provincial de Burgos cerca de 30 testigos propuestos por las partes (Fiscalía, acusaciones particulares y defensas). Así, se analizará la prueba pericial, con la declaración de profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, médicos forenses y psicólogos.

Y, finalmente la prueba documental, que en este caso tiene bastante peso por los vídeos, audios y capturas de las redes sociales por las que se comunicaban los implicados en la causa. Tras las conclusiones definitivas y los informes de las partes, los acusados podrán hacer uso de su derecho a la última palabra el último día, previsto para el miércoles, 27 de noviembre.

Cinco sesiones

La Audiencia Provincial de Burgos acoge desde el pasado jueves, a puerta cerrada, el juicio del denominado 'caso Arandina', con las declaraciones en la primera jornada de los tres exfutbolistas de la Arandina Club de Fútbol, acusados por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), así como de atentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos.

Los tres jugadores, Carlos Cuadrado 'Lucho', Víctor Rodríguez 'Viti' y Raúl Calvo, declararon durante cerca de tres horas y sostuvieron "la misma versión" que lo hicieran en la fase de instrucción en el Juzgado de Aranda de Duero. Así, mantuvieron en sede judicial que "no sucedió nada", que "si que estuvo en la casa" pero que "no hubo relaciones sexuales", según declaró a los medios de comunicación el abogado de la acusación popular ejercido por la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo.

Ninguno de los tres futbolistas quiso contestar a las preguntas de la acusación particular ni popular y solo lo hicieron a las de la Fiscalía y de las defensas. La letrado de Raúl Calvo, Olga Navarro, aseguró estar "completamente seguros" de la inocencia de los acusados, quienes, dijo, "están muy bien y tranquilos". Por su parte, el abogado defensor de Víctor Rodríguez, Rafael Uriarte, señaló que los tres acusados "mantienen esa versión de que no ocurrió nada". "No es que sea la misma versión, es su realidad y la realidad, no ocurrió nada", apostilló. Tampoco conocían la edad de la menor (en el momento de los hechos 15 años), algo que niega la menor y su madre.

Declaración de la menor

El segundo día fue la menor denunciante y sus padres, éstos últimos en calidad de testigos, quienes prestaron declaración ante la Sala de la Audiencia Provincial de Burgos. La joven, detrás de una mampara para evitar todo tipo de contacto visual con los acusados, ratificó su declaración en las diligencias previas y relató "pormenorizadamente todo lo que la hicieron en la casa", según declaró su abogado Patricia Ortiz al término de la sesión que tuvo lugar a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Burgos. "Estamos cansados; ha sido una mañana muy dura, sobre todo, para la niña", exclamó.

Las declaraciones de la menor y sus padres -que se desarrollaron durante cuatro horas- centraron la segunda sesión del juicio del 'caso Arandina', que tuvo que suspenderse en dos ocasiones al entender el presidente del Tribunal que la víctima no estaba en condiciones de declarar debido a "su estado de nerviosismo" y hasta que ésta no se repuso, la sesión no se reanudó. "Ha habido que hacer un receso para que pudiera recuperarse y poder continuar contando lo que ocurrió", dijo la letrado. "Ha sido un día importantísimo; la testifical en la exploración de la víctima es esencial", enfatizó, al tiempo que aseguró que los jóvenes conocían que la menor tenía 15 años, una edad por debajo del consentimiento para tener relaciones sexuales.

La madre de la menor fue la primera en conocer lo que supuestamente la había ocurrido a su hija y durante poco más de media hora, la progenitora -en calidad de testigo- se sometió a las preguntas de las partes y Ministerio Fiscal. El último en hacerlo fue el padre de la víctima, quien presentó la denuncia 18 días después de los hechos denunciados. "Los padres han contado lo que la niña les contó porque ellos no vieron nada; son testigos de referencia porque cuentan lo que su hija les cuenta", indicó el letrado de la acusación popular, quien desveló que se encontraban "afectados".

Peticiones de las partes

Las acusaciones y defensas presentaron antes de la celebración del juicio sus conclusiones provisionales. Así, la Fiscalía solicita 40 años para Raúl Calvo y 39 para los otros dos por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años y otro contra la libertad sexual, como autores, y dos de agresión sexual como cooperadores necesarios. Además, diez años de libertad vigilada e indemnización solidaria y conjunta de 50.000 euros y 20.000 más en el caso de Raúl Calvo.

Por su parte, la familia de la menor pide 44 años de prisión para los tres acusados, por los mismos delitos, e igual indemnización. Y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor solicita 43 años y ocho meses para los tres, con mismos delitos. Por contra, las defensas plantean la absolución de sus representados al entender que no hubo delito y, por tanto, no puede existir ni autor ni cooperador del mismo.