Saulo Hernández: "Me preocupan más las lesiones que la falta de acierto"

Tras la derrota por 76-70 en casa del CB Morón, Saulo Hernández afirmó que le preocupa mucho más el apartado de "las lesiones" que el haber cedido en la pista sevillana fruto de "la falta de acierto" en el lanzamiento. Y es que, según apuntaba el técnico del Innova Chef, "Anthony Libroia y Walter Cabral han acabado con problemas" en este último partido.

"Creo que, al final, en baloncesto se puede hablar de muchas cosas técnicas y tácticas pero el acierto es fundamental. Eso es así. Ellos han estado hoy más acertados y, además de eso, nosotros no hemos estado en el nivel de concentración necesario para mantener el ritmo de juego que CB Morón tiene. Nuestro bajo porcentaje en tiro y las 18 pérdidas de balón nos condenaron", razonó Hernández al término del partido sobre una derrota cuya clave estuvo en "no poder bajar pulsaciones" al envite. "Morón juega a esto. En casa solo ha perdido contra el líder y son especialistas en este ritmo de partido. Intentamos bajar pulsaciones y no meternos ensu dinámica pero en un pabellón lleno, fantástico para jugar al baloncesto pero que influye en situaciones de tiro, si no metes canastas es difícil", explicaba el entrenador, apostillando: "Si metes esos tiros liberados, ganas en confianza y apaciguas el partido. Cuando tienes un día desacertado y fallas situaciones claras, la sensación es la de un partido loco que se te va de las manos".

La evidente falta de puntería, sin embargo, no preocupa a Saulo Hernández. El entrenador fue muy claro y directo al afirmar que "no puede aplaudirse a un jugador cuando la mete y decir que es muy malo cuando falla". "La falta de acierto no es algo a achacar a los jugadores, lo sería la falta de actitud. Hoy Anthony tuvo el peor partido en ataque desde que está en Zamora pero su compromiso, como el de todos, fue fantástico", argumentó Hernández, asegurando: "Ha sido él quien, tras hacerse daño, ha pedido jugar porque teníamos aún opciones. Luego lo hemos reservado, como a Walter que también se hizo daño... Eso es lo que realmente me preocupa, las lesiones, no la falta de acierto en el tiro".