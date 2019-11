"Va a ser bastante duro pero el terreno me favorece más"

Tras diez años en América Latina, donde el rally Dakar encontró un terreno diferente al tradicional de África, la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo viaja a Arabia Saudí para su edición de 2020. Un cambio que hará regresar las dunas y el desierto y que aumenta las incógnitas a la hora de prepararlo por parte de los pilotos. Participantes como la zamorana Sara García que, tras los primeros detalles ofrecidos del recorrido, asegura que será una prueba "muy dura" pero mejor para ella que su debut en Perú de este mismo año.

"La verdad es que pensaba que iba a haber menos kilómetros. Es un Dakar muy largo, con tres etapas de casi 900 kilómetros", comentaba García sobre el trazado que se dio a conocer el pasado miércoles. "Será bastante duro, con muchas horas en algunas jornadas y un final complicado", opinaba, apostillando: "también creo que será más rápido, con un terreno más fácil para todos y que me favorece un poco más".

Sara García cuenta con mucha experiencia a lomos de su moto y conoce sus virtudes y defectos a la perfección. Por eso, al estudiar el recorrido, aseguró que prefiere el trazado marcado para 2020 que la senda por tierras peruanas que vivió en su debut. "Para mí es mejor, porque hay más pista", detallaba la zamorana consciente de que, desde el punto de partida en Yeda el 5 de enero al descanso en Riad del día 11, hay más barrancos, tierra y desfiladeros. Su mayor preocupación en este tramo por la costa del mar Rojo estará en la llegada a Riad, con una jornada de 830 kilómetros desde Ha' il.

Pero no todo iban a ser buenas noticias para la brava piloto zamorana. El nuevo director de carrera, David Castera, afirmó en la presentación que además de "el compendio de dificultades propias del Dakar" que los participantes se podrán encontrar en las primeras etapas, la edición de 2020 iba a contar con muchas dunas y arena, siendo "para auténticos dakarianos". Una realidad que pondrá a prueba la preparación de Sara García.

"En Perú era todo arena y no tuve mucho "feeling" con las dunas pero este año hemos podido entrenar en ese tipo de terreno y he vuelto a recuperar sensaciones", comentaba García, asegurando sentirse "más segura en pista" pero acudir "con ilusión" para poner en práctica todas las sesiones que ha realizado sobre arena. Un trabajo en el que ha recibido la ayuda de Jordi Arcarons, toda una leyenda con 16 ediciones en esta prueba en su palmarés.

Para la zamorana, "ha sido fantástico entrenar con Jordi",ya que más allá de mejorar sobre la arena ha podido "aprender un montón del RPF (sistema de navegación GPS que utilizan)" y cree que eso le dará un empujón competitivo más a la hora de encarar un reto de alta exigencia como el Dakar.

En cuanto al mayor miedo de Sara García a la hora de afrontar este Dakar 2020, sus temores radican en la novena etapa entre Wadi Al-Dakasir y Haradh. "Son 890 kilómetros y asusta nada más verlo", confesó, restando importancia a la longitud ya que espera "sean etapas más largas pero sobre un terreno más sencillo". "Serán pistas arenosas pero más rápidas y propias del Dakar", apuntaba sin olvidar también el trazado entre Shubaytah y Haradh donde se espera que se decidan los nombres de los ganadores el próximo año.

Por otra parte, García no dudó en afirmar que tanto ella como muchos pilotos están "expectantes" ante la elección del nuevo director de carrera y los cambios que hacen de 2020 una edición repleta de incógnitas. "No sabemos muy bien a que atenernos pero confiamos en que su elección nos haga disfrutar del Dakar y no como ocurrió el año pasado cuando la prueba fue muy dura", deseaba la piloto, esperanzada también porque se recupere el espíritu de la cita con los cambios más técnicos. "Creo que este año se harán menos trampas. El año pasado muchos equipos oficiales partían con cierta ventaja y este año, al no contar todos los días con las rutas antes de la salida, estaremos en mayor igualdad de condiciones a lo que a navegación se refiere. Es uno de esos nuevos cambios y retos que estamos deseosos de ver", concluyó la zamorana.