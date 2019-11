David Movilla: "Siempre espero la mejor versión del adversario"

Rasines y Anzola son las únicas bajas con las que David Movilla, entrenador del Zamora CF, afronta su encuentro de este domingo ante el Cristo Atlético (17.30 horas). El técnico rojiblanco tuvo buenas palabras sobre un adversario que ha sufrido variaciones respecto a la pasada temporada pero que también conserva futbolistas con galones y que llevan el peso del juego palentino. Entre ellos, varios exrojiblancos como Javi Bueno o Charlie, pero sobre todo destaca la figura del portero zamorano Miguel del Río que vuelve a su casa por unas horas. "Es un equipo con distintas caras que ha ido cambiando de estructura. Yo siempre espero la mejor versión del adversario", indicó el míster que tratará de paliar esa mejoría en el juego que el Cristo experimenta lejos de La Balastera. Tampoco pudo intuir qué partido se verá en el Ruta de la Plata y es que recordó que para que el partido sea abierto "depende de los dos".

Copa del Rey

Por otro lado, en el Zamora CF siguen a la espera de conocer el horario definitivo de su encuentro de Copa del Rey. El club estableció para medirse al Sporting de Gijón la fecha del 19 de diciembre a las 21.00 horas, pero todo se mantiene en el aire puesto que la Federación tiene ese partido como posibilidad de ser televisado. No obstante, ayer varios medios nacionales daban por hecha la lista de los 16 partidos que se ofrecerán por la televisión en esta primera ronda, y no aparecía el del Ruta de la Plata. En la entidad rojiblanca no tienen confirmación oficial así que continúan a la espera.