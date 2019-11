Raúl Maide, fuera de juego hasta 2020

Las lesiones no dejan de poner en problemas al Zamora Rutas del Vino. Como era de esperar, el percance sufrido por Raúl Maide en los últimos minutos de la victoria ante BM Alarcos hará que el jugador cause baja de forma indefinida en el conjunto zamorano. Equipo que no podrá contar con el central hasta 2020.

Según reveló la resonsancia magnética a la que fue sometida Maide esta semana, el canterano sufre un esguince del ligamento interno y rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, en la que ya había tenido dolencias esta temporada. Un diagnóstico que podría, incluso, considerarse positivo ya que no se aprecia rotura considerable en estas estructuras.

Con este parte, se espera que Raúl Maide esté de baja durante cerca de dos meses. Un periodo de recuperación que dejará al Zamora Rutas del Vino sin el central hasta 2020.