Piden 43 años y ocho meses para cada uno de los tres exfutbolistas de La Arandina

La acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor pide 43 años y ocho meses para cada uno de los tes exfutbolistas de La Arandina C.F., Carlos Cuadrado Santos 'Lucho', Víctor Rodríguez Ramos 'Viti' y Raúl Calvo Hernández, en libertad provisional desde marzo de 2018.

La Audiencia Provincial de Burgos acoge hoy la primera sesión, a puerta cerrada, del juicio del denominado 'caso Arandina' con las declaraciones de los tres exfutbolistas de La Arandina Club de Fútbol, acusados por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años el 24 de noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), así como de atentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos, y se prolongará hasta el próximo miércoles, 27 de noviembre.

El abogado Luis Antonio Calvo declaró a su llegada al Palacio de Justicia que solicitan la misma pena para los tres "a pesar de que se le acusa a uno de los tres de una agresión más (Raúl Calvo)". En este sentido, explicó que "se habla mucho de la edad, de que no la conocían" y manifestó que dos son las claves del juicio oral.

Por un lado, establecer si ha existido violencia o intimidación en cuanto a si existió delito de abuso sexual o de violación y, por el otro, la minoría de edad de la víctima y poder probar que los acusados conocían que no había cumplido los 16 años cuando ocurrieron los hechos. "Hay dos cuestiones: nosotros estamos acusando por agresión sexual, la violación porque entendemos que en ese caso la edad si que importa en cuanto que es un agravante", dijo.

Asimismo, recordó que durante la fase de instrucción se planteó que existiera agresión sexual o que "simplemente" fueran abusos porque "al ser una menor de 15 años, su consentimiento no valía". En ese caso, relató que "si no hubiera al final, si no se pudiera acreditar la existencia de violencia e intimidación, nos encontraríamos en que es imprescindible la minoría de edad, la minoría de 16 años".

Sin embargo, se mostró convencido de poder acreditar este extremo dado que existe precedente "de acuerdo a las últimas sentencias, en especial, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) respecto del caso de la agresión sexual en Pamplona con 'La Manada'". "La niña que tenía 15 años en el momento de suceder los hechos, esa es la cuestión", apostilló. "Entendemos que dentro de toda la prueba que se ha practicado en la instrucción está claro que los tres acusados conocían que la niña tenía 15 años", aseveró.

"Vamos a tratar de acreditar todos los hechos que están en nuestro escrito de acusación", aseveró, y agregó que "los hechos que ha declarado la niña y todas las pruebas parecen indicar que fueron así" por lo que reiteró que "se va a mantener lógicamente la misma acusación que hemos ido manteniendo hasta ahora".

COMIENZAN A DECLARAR

Dos de los tres exjugadores de la Arandina Fútbol Club, que ya han delcarado, han negado este jueves que mantuvieran relaciones con la joven y han asegurado que desconocían que tuviera 15 años.



Así lo ha manifestado a los periodistas el letrado de la Asociación Clara Campoamor, personada como acción popular en el caso, Luis Alberto Calvo, durante un receso de la vista oral que se sigue en la Audiencia de Burgos a puerta cerrada.



Dos de los encausados, Carlos Cuadrado, Lucho, de 24 años, y Víctor Rodríguez, Viti, de 22, han prestado declaración durante unas dos horas en total y sólo han respondido a las preguntas formuladas por la Fiscalía y por sus abogados defensores.



Tanto Carlos Cuadrado, Lucho, como Víctor Rodríguez, Viti, han reconocido que la joven estuvo en el piso que compartían el día de los hechos denunciados, el 24 de noviembre de 2017, a la vez que han rechazado que existieran relaciones sexuales, al menos que ellos supieran, ha concretado Calvo.



También han negado que conocieran la edad de la joven, que tenía 15 años entonces, y ante un mensaje en el móvil de Viti de una persona que le indicaba que tenía esa edad, el encausado ha dicho que no sabía si se refería a ella o a otra persona y que en cualquier caso no se lo creyó, ha expresado el abogado.



Tras el receso, está programado que se reanude el juicio con la declaración del tercer acusado, Raúl Calvo, para el que la Fiscalía reclama 40 años de cárcel, mientras para los otros dos procesados solicita 39 en cada caso.